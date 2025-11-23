SinaisSeções
Budi Prasetyo

CyberX77

Budi Prasetyo
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
706
Negociações com lucro:
318 (45.04%)
Negociações com perda:
388 (54.96%)
Melhor negociação:
253.10 USD
Pior negociação:
-257.70 USD
Lucro bruto:
37 949.21 USD (1 205 230 pips)
Perda bruta:
-37 068.32 USD (1 010 577 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 848.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 421.41 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
94.50%
Depósito máximo carregado:
9.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.11
Negociações longas:
458 (64.87%)
Negociações curtas:
248 (35.13%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
1.25 USD
Lucro médio:
119.34 USD
Perda média:
-95.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-2 542.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 542.18 USD (18)
Crescimento mensal:
-39.87%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
898.99 USD
Máximo:
8 102.60 USD (61.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.72% (8 102.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.61% (537.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 681
GBPJPY 14
GBPUSD 5
USDJPY 5
CADJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 949
GBPJPY -139
GBPUSD 26
USDJPY 26
CADJPY 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 200K
GBPJPY -9.4K
GBPUSD 1.5K
USDJPY 1.5K
CADJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +253.10 USD
Pior negociação: -258 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +1 848.60 USD
Máxima perda consecutiva: -2 542.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 11
287 mais ...
Breakout-based trading system focused on XAU/USD, using tight stop loss, clear risk management, and disciplined execution. The system aims for steady account growth with low drawdown.

Sem comentários
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 01:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 23:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.23 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CyberX77
100 USD por mês
13%
0
0
USD
5.9K
USD
24
0%
706
45%
95%
1.02
1.25
USD
64%
1:50
Copiar

