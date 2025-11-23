SeñalesSecciones
Budi Prasetyo

CyberX77

Budi Prasetyo
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 13%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
706
Transacciones Rentables:
318 (45.04%)
Transacciones Irrentables:
388 (54.96%)
Mejor transacción:
253.10 USD
Peor transacción:
-257.70 USD
Beneficio Bruto:
37 949.21 USD (1 205 230 pips)
Pérdidas Brutas:
-37 068.32 USD (1 010 577 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 848.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 421.41 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
94.50%
Carga máxima del depósito:
9.18%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.11
Transacciones Largas:
458 (64.87%)
Transacciones Cortas:
248 (35.13%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
1.25 USD
Beneficio medio:
119.34 USD
Pérdidas medias:
-95.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-2 542.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 542.18 USD (18)
Crecimiento al mes:
-39.87%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
898.99 USD
Máxima:
8 102.60 USD (61.59%)
Reducción relativa:
De balance:
63.72% (8 102.60 USD)
De fondos:
6.61% (537.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 681
GBPJPY 14
GBPUSD 5
USDJPY 5
CADJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 949
GBPJPY -139
GBPUSD 26
USDJPY 26
CADJPY 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 200K
GBPJPY -9.4K
GBPUSD 1.5K
USDJPY 1.5K
CADJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +253.10 USD
Peor transacción: -258 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +1 848.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 542.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Breakout-based trading system focused on XAU/USD, using tight stop loss, clear risk management, and disciplined execution. The system aims for steady account growth with low drawdown.

No hay comentarios
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 01:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 23:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.23 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
