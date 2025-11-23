- Incremento
Total de Trades:
706
Transacciones Rentables:
318 (45.04%)
Transacciones Irrentables:
388 (54.96%)
Mejor transacción:
253.10 USD
Peor transacción:
-257.70 USD
Beneficio Bruto:
37 949.21 USD (1 205 230 pips)
Pérdidas Brutas:
-37 068.32 USD (1 010 577 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 848.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 421.41 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
94.50%
Carga máxima del depósito:
9.18%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.11
Transacciones Largas:
458 (64.87%)
Transacciones Cortas:
248 (35.13%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
1.25 USD
Beneficio medio:
119.34 USD
Pérdidas medias:
-95.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-2 542.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 542.18 USD (18)
Crecimiento al mes:
-39.87%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
898.99 USD
Máxima:
8 102.60 USD (61.59%)
Reducción relativa:
De balance:
63.72% (8 102.60 USD)
De fondos:
6.61% (537.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|681
|GBPJPY
|14
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|5
|CADJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|949
|GBPJPY
|-139
|GBPUSD
|26
|USDJPY
|26
|CADJPY
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|200K
|GBPJPY
|-9.4K
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|1.5K
|CADJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +253.10 USD
Peor transacción: -258 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +1 848.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 542.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
otros 287...
Breakout-based trading system focused on XAU/USD, using tight stop loss, clear risk management, and disciplined execution. The system aims for steady account growth with low drawdown.
