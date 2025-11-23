SignaleKategorien
Budi Prasetyo

CyberX77

Budi Prasetyo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
710
Gewinntrades:
318 (44.78%)
Verlusttrades:
392 (55.21%)
Bester Trade:
253.10 USD
Schlechtester Trade:
-257.70 USD
Bruttoprofit:
37 949.21 USD (1 205 230 pips)
Bruttoverlust:
-37 654.03 USD (1 024 938 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 848.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 421.41 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
94.50%
Max deposit load:
9.18%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.03
Long-Positionen:
462 (65.07%)
Short-Positionen:
248 (34.93%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
119.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-96.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-2 542.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 542.18 USD (18)
Wachstum pro Monat :
-52.96%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
898.99 USD
Maximaler:
8 459.49 USD (64.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.02% (8 459.49 USD)
Kapital:
6.61% (537.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 685
GBPJPY 14
GBPUSD 5
USDJPY 5
CADJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 363
GBPJPY -139
GBPUSD 26
USDJPY 26
CADJPY 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 186K
GBPJPY -9.4K
GBPUSD 1.5K
USDJPY 1.5K
CADJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +253.10 USD
Schlechtester Trade: -258 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 848.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 542.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Breakout-based trading system focused on XAU/USD, using tight stop loss, clear risk management, and disciplined execution. The system aims for steady account growth with low drawdown.

Keine Bewertungen
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 01:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 23:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.23 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CyberX77
100 USD pro Monat
2%
0
0
USD
5.3K
USD
25
0%
710
44%
95%
1.00
0.42
USD
66%
1:50
