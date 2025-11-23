- Wachstum
Trades insgesamt:
710
Gewinntrades:
318 (44.78%)
Verlusttrades:
392 (55.21%)
Bester Trade:
253.10 USD
Schlechtester Trade:
-257.70 USD
Bruttoprofit:
37 949.21 USD (1 205 230 pips)
Bruttoverlust:
-37 654.03 USD (1 024 938 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 848.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 421.41 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
94.50%
Max deposit load:
9.18%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.03
Long-Positionen:
462 (65.07%)
Short-Positionen:
248 (34.93%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
119.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-96.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-2 542.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 542.18 USD (18)
Wachstum pro Monat :
-52.96%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
898.99 USD
Maximaler:
8 459.49 USD (64.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.02% (8 459.49 USD)
Kapital:
6.61% (537.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|685
|GBPJPY
|14
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|5
|CADJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|363
|GBPJPY
|-139
|GBPUSD
|26
|USDJPY
|26
|CADJPY
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|186K
|GBPJPY
|-9.4K
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|1.5K
|CADJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Bester Trade: +253.10 USD
Schlechtester Trade: -258 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 848.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 542.18 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Breakout-based trading system focused on XAU/USD, using tight stop loss, clear risk management, and disciplined execution. The system aims for steady account growth with low drawdown.
