Budi Prasetyo

CyberX77

Budi Prasetyo
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 93%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
588
Bénéfice trades:
280 (47.61%)
Perte trades:
308 (52.38%)
Meilleure transaction:
253.10 USD
Pire transaction:
-257.70 USD
Bénéfice brut:
31 466.90 USD (1 031 332 pips)
Perte brute:
-27 401.52 USD (790 875 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (1 848.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 421.41 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.51%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.64
Longs trades:
366 (62.24%)
Courts trades:
222 (37.76%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
6.91 USD
Bénéfice moyen:
112.38 USD
Perte moyenne:
-88.97 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-1 745.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 903.27 USD (16)
Croissance mensuelle:
-29.20%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
898.99 USD
Maximal:
6 369.37 USD (48.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.22% (6 369.37 USD)
Par fonds propres:
1.99% (161.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 563
GBPJPY 14
GBPUSD 5
USDJPY 5
CADJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.1K
GBPJPY -139
GBPUSD 26
USDJPY 26
CADJPY 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 246K
GBPJPY -9.4K
GBPUSD 1.5K
USDJPY 1.5K
CADJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +253.10 USD
Pire transaction: -258 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +1 848.60 USD
Perte consécutive maximale: -1 745.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 11
286 plus...
Aucun avis
2025.11.24 01:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 23:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.23 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CyberX77
100 USD par mois
93%
0
0
USD
8.1K
USD
19
0%
588
47%
100%
1.14
6.91
USD
49%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.