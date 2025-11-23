SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CyberX77
Budi Prasetyo

CyberX77

Budi Prasetyo
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 93%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
588
Kârla kapanan işlemler:
280 (47.61%)
Zararla kapanan işlemler:
308 (52.38%)
En iyi işlem:
253.10 USD
En kötü işlem:
-257.70 USD
Brüt kâr:
31 466.90 USD (1 031 332 pips)
Brüt zarar:
-27 401.52 USD (790 875 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 848.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 421.41 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
366 (62.24%)
Satış işlemleri:
222 (37.76%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
6.91 USD
Ortalama kâr:
112.38 USD
Ortalama zarar:
-88.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 745.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 903.27 USD (16)
Aylık büyüme:
-29.20%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
898.99 USD
Maksimum:
6 369.37 USD (48.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.22% (6 369.37 USD)
Varlığa göre:
1.99% (161.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 563
GBPJPY 14
GBPUSD 5
USDJPY 5
CADJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.1K
GBPJPY -139
GBPUSD 26
USDJPY 26
CADJPY 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 246K
GBPJPY -9.4K
GBPUSD 1.5K
USDJPY 1.5K
CADJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +253.10 USD
En kötü işlem: -258 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 848.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 745.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 11
286 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.24 01:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 23:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.23 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
