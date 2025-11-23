- Büyüme
İşlemler:
588
Kârla kapanan işlemler:
280 (47.61%)
Zararla kapanan işlemler:
308 (52.38%)
En iyi işlem:
253.10 USD
En kötü işlem:
-257.70 USD
Brüt kâr:
31 466.90 USD (1 031 332 pips)
Brüt zarar:
-27 401.52 USD (790 875 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 848.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 421.41 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
366 (62.24%)
Satış işlemleri:
222 (37.76%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
6.91 USD
Ortalama kâr:
112.38 USD
Ortalama zarar:
-88.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 745.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 903.27 USD (16)
Aylık büyüme:
-29.20%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
898.99 USD
Maksimum:
6 369.37 USD (48.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.22% (6 369.37 USD)
Varlığa göre:
1.99% (161.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|563
|GBPJPY
|14
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|5
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.1K
|GBPJPY
|-139
|GBPUSD
|26
|USDJPY
|26
|CADJPY
|19
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|246K
|GBPJPY
|-9.4K
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|1.5K
|CADJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +253.10 USD
En kötü işlem: -258 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 848.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 745.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
93%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
19
0%
588
47%
100%
1.14
6.91
USD
USD
49%
1:50