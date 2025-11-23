- 자본
- 축소
트레이드:
751
이익 거래:
334 (44.47%)
손실 거래:
417 (55.53%)
최고의 거래:
253.10 USD
최악의 거래:
-257.70 USD
총 수익:
39 448.41 USD (1 276 703 pips)
총 손실:
-39 615.95 USD (1 108 623 pips)
연속 최대 이익:
18 (1 848.60 USD)
연속 최대 이익:
2 421.41 USD (11)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
94.50%
최대 입금량:
9.18%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
494 (65.78%)
숏(주식차입매도):
257 (34.22%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
-0.22 USD
평균 이익:
118.11 USD
평균 손실:
-95.00 USD
연속 최대 손실:
18 (-2 542.18 USD)
연속 최대 손실:
-2 542.18 USD (18)
월별 성장률:
-27.65%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 178.98 USD
최대한의:
9 933.65 USD (75.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
75.50% (9 933.65 USD)
자본금별:
6.61% (537.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|726
|GBPJPY
|14
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|5
|CADJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-99
|GBPJPY
|-139
|GBPUSD
|26
|USDJPY
|26
|CADJPY
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|173K
|GBPJPY
|-9.4K
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|1.5K
|CADJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +253.10 USD
최악의 거래: -258 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +1 848.60 USD
연속 최대 손실: -2 542.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
Breakout-based trading system focused on XAU/USD, using tight stop loss, clear risk management, and disciplined execution. The system aims for steady account growth with low drawdown.
리뷰 없음
