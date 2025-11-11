- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
703
利益トレード:
337 (47.93%)
損失トレード:
366 (52.06%)
ベストトレード:
526.29 USD
最悪のトレード:
-498.72 USD
総利益:
61 521.56 USD (1 252 149 pips)
総損失:
-47 507.82 USD (849 975 pips)
最大連続の勝ち:
27 (7 118.57 USD)
最大連続利益:
7 118.57 USD (27)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
23.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
48
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.34
長いトレード:
497 (70.70%)
短いトレード:
206 (29.30%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
19.93 USD
平均利益:
182.56 USD
平均損失:
-129.80 USD
最大連続の負け:
15 (-2 197.72 USD)
最大連続損失:
-2 801.69 USD (12)
月間成長:
-0.97%
年間予想:
-11.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
319.78 USD
最大の:
10 450.02 USD (49.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.72% (10 450.02 USD)
エクイティによる:
14.94% (1 891.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|643
|EURJPY
|13
|CHFJPY
|11
|GBPJPY
|7
|CADJPY
|6
|NZDJPY
|5
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|12K
|EURJPY
|724
|CHFJPY
|437
|GBPJPY
|1.1K
|CADJPY
|436
|NZDJPY
|321
|USDJPY
|-74
|AUDJPY
|-164
|EURNZD
|-35
|GBPUSD
|110
|USDCHF
|-178
|USDCAD
|-95
|NZDUSD
|-388
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|361K
|EURJPY
|11K
|CHFJPY
|9.4K
|GBPJPY
|12K
|CADJPY
|4.1K
|NZDJPY
|3.5K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|EURNZD
|2.9K
|GBPUSD
|1K
|USDCHF
|-750
|USDCAD
|-1.3K
|NZDUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +526.29 USD
最悪のトレード: -499 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +7 118.57 USD
最大連続損失: -2 197.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 26
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
