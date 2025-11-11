シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Tfa
Andry Hamida

Tfa

Andry Hamida
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  90  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 48%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
703
利益トレード:
337 (47.93%)
損失トレード:
366 (52.06%)
ベストトレード:
526.29 USD
最悪のトレード:
-498.72 USD
総利益:
61 521.56 USD (1 252 149 pips)
総損失:
-47 507.82 USD (849 975 pips)
最大連続の勝ち:
27 (7 118.57 USD)
最大連続利益:
7 118.57 USD (27)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
23.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
48
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.34
長いトレード:
497 (70.70%)
短いトレード:
206 (29.30%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
19.93 USD
平均利益:
182.56 USD
平均損失:
-129.80 USD
最大連続の負け:
15 (-2 197.72 USD)
最大連続損失:
-2 801.69 USD (12)
月間成長:
-0.97%
年間予想:
-11.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
319.78 USD
最大の:
10 450.02 USD (49.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.72% (10 450.02 USD)
エクイティによる:
14.94% (1 891.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 643
EURJPY 13
CHFJPY 11
GBPJPY 7
CADJPY 6
NZDJPY 5
USDJPY 4
AUDJPY 4
EURNZD 4
GBPUSD 2
USDCHF 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 12K
EURJPY 724
CHFJPY 437
GBPJPY 1.1K
CADJPY 436
NZDJPY 321
USDJPY -74
AUDJPY -164
EURNZD -35
GBPUSD 110
USDCHF -178
USDCAD -95
NZDUSD -388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 361K
EURJPY 11K
CHFJPY 9.4K
GBPJPY 12K
CADJPY 4.1K
NZDJPY 3.5K
USDJPY 527
AUDJPY 0
EURNZD 2.9K
GBPUSD 1K
USDCHF -750
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +526.29 USD
最悪のトレード: -499 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +7 118.57 USD
最大連続損失: -2 197.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

no description available
レビューなし
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Tfa
90 USD/月
48%
0
0
USD
17K
USD
19
0%
703
47%
100%
1.29
19.93
USD
50%
1:50
