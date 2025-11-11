- 성장
트레이드:
769
이익 거래:
363 (47.20%)
손실 거래:
406 (52.80%)
최고의 거래:
526.29 USD
최악의 거래:
-498.72 USD
총 수익:
67 274.21 USD (1 363 770 pips)
총 손실:
-53 360.92 USD (961 270 pips)
연속 최대 이익:
27 (7 118.57 USD)
연속 최대 이익:
7 118.57 USD (27)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
23.53%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.33
롱(주식매수):
551 (71.65%)
숏(주식차입매도):
218 (28.35%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
18.09 USD
평균 이익:
185.33 USD
평균 손실:
-131.43 USD
연속 최대 손실:
15 (-2 197.72 USD)
연속 최대 손실:
-2 801.69 USD (12)
월별 성장률:
31.43%
연간 예측:
381.31%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
319.78 USD
최대한의:
10 450.02 USD (49.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.72% (10 450.02 USD)
자본금별:
14.94% (1 891.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|707
|EURJPY
|14
|CHFJPY
|11
|GBPJPY
|8
|CADJPY
|6
|NZDJPY
|5
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|12K
|EURJPY
|587
|CHFJPY
|437
|GBPJPY
|1.2K
|CADJPY
|436
|NZDJPY
|321
|USDJPY
|-74
|AUDJPY
|-164
|EURNZD
|-35
|GBPUSD
|110
|USDCHF
|-178
|USDCAD
|-95
|NZDUSD
|-388
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|362K
|EURJPY
|9.5K
|CHFJPY
|9.4K
|GBPJPY
|13K
|CADJPY
|4.1K
|NZDJPY
|3.5K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|EURNZD
|2.9K
|GBPUSD
|1K
|USDCHF
|-750
|USDCAD
|-1.3K
|NZDUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 26
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
