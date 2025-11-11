시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Tfa
Andry Hamida

Tfa

Andry Hamida
0 리뷰
안정성
21
0 / 0 USD
월별 90 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 47%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
769
이익 거래:
363 (47.20%)
손실 거래:
406 (52.80%)
최고의 거래:
526.29 USD
최악의 거래:
-498.72 USD
총 수익:
67 274.21 USD (1 363 770 pips)
총 손실:
-53 360.92 USD (961 270 pips)
연속 최대 이익:
27 (7 118.57 USD)
연속 최대 이익:
7 118.57 USD (27)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
23.53%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.33
롱(주식매수):
551 (71.65%)
숏(주식차입매도):
218 (28.35%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
18.09 USD
평균 이익:
185.33 USD
평균 손실:
-131.43 USD
연속 최대 손실:
15 (-2 197.72 USD)
연속 최대 손실:
-2 801.69 USD (12)
월별 성장률:
31.43%
연간 예측:
381.31%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
319.78 USD
최대한의:
10 450.02 USD (49.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.72% (10 450.02 USD)
자본금별:
14.94% (1 891.38 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 707
EURJPY 14
CHFJPY 11
GBPJPY 8
CADJPY 6
NZDJPY 5
USDJPY 4
AUDJPY 4
EURNZD 4
GBPUSD 2
USDCHF 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 12K
EURJPY 587
CHFJPY 437
GBPJPY 1.2K
CADJPY 436
NZDJPY 321
USDJPY -74
AUDJPY -164
EURNZD -35
GBPUSD 110
USDCHF -178
USDCAD -95
NZDUSD -388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 362K
EURJPY 9.5K
CHFJPY 9.4K
GBPJPY 13K
CADJPY 4.1K
NZDJPY 3.5K
USDJPY 527
AUDJPY 0
EURNZD 2.9K
GBPUSD 1K
USDCHF -750
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +526.29 USD
최악의 거래: -499 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +7 118.57 USD
연속 최대 손실: -2 197.72 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 26
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
no description available
리뷰 없음
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Tfa
월별 90 USD
47%
0
0
USD
17K
USD
21
0%
769
47%
100%
1.26
18.09
USD
50%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.