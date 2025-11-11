SegnaliSezioni
Andry Hamida

Tfa

Andry Hamida
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 90 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
330
Profit Trade:
185 (56.06%)
Loss Trade:
145 (43.94%)
Best Trade:
448.74 USD
Worst Trade:
-291.96 USD
Profitto lordo:
27 528.92 USD (644 730 pips)
Perdita lorda:
-12 953.95 USD (279 657 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (5 093.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 093.04 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.01%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.21
Long Trade:
245 (74.24%)
Short Trade:
85 (25.76%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
44.17 USD
Profitto medio:
148.80 USD
Perdita media:
-89.34 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-880.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 029.66 USD (6)
Crescita mensile:
226.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
319.78 USD
Massimale:
2 020.62 USD (14.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 307
EURJPY 4
CHFJPY 4
USDJPY 3
AUDJPY 2
NZDJPY 2
GBPUSD 2
EURNZD 2
CADJPY 1
USDCAD 1
USDCHF 1
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14K
EURJPY 359
CHFJPY 88
USDJPY 46
AUDJPY -10
NZDJPY 16
GBPUSD 110
EURNZD 318
CADJPY 64
USDCAD -95
USDCHF -52
GBPJPY 95
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 349K
EURJPY 6.5K
CHFJPY 500
USDJPY 1.5K
AUDJPY 0
NZDJPY 500
GBPUSD 1K
EURNZD 5.1K
CADJPY 1K
USDCAD -1.3K
USDCHF -400
GBPJPY 1.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +448.74 USD
Worst Trade: -292 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +5 093.04 USD
Massima perdita consecutiva: -880.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AM-UK-Live
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
304 più
