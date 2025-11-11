- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
330
Profit Trade:
185 (56.06%)
Loss Trade:
145 (43.94%)
Best Trade:
448.74 USD
Worst Trade:
-291.96 USD
Profitto lordo:
27 528.92 USD (644 730 pips)
Perdita lorda:
-12 953.95 USD (279 657 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (5 093.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 093.04 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.01%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.21
Long Trade:
245 (74.24%)
Short Trade:
85 (25.76%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
44.17 USD
Profitto medio:
148.80 USD
Perdita media:
-89.34 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-880.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 029.66 USD (6)
Crescita mensile:
226.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
319.78 USD
Massimale:
2 020.62 USD (14.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|307
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURNZD
|2
|CADJPY
|1
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14K
|EURJPY
|359
|CHFJPY
|88
|USDJPY
|46
|AUDJPY
|-10
|NZDJPY
|16
|GBPUSD
|110
|EURNZD
|318
|CADJPY
|64
|USDCAD
|-95
|USDCHF
|-52
|GBPJPY
|95
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|349K
|EURJPY
|6.5K
|CHFJPY
|500
|USDJPY
|1.5K
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|500
|GBPUSD
|1K
|EURNZD
|5.1K
|CADJPY
|1K
|USDCAD
|-1.3K
|USDCHF
|-400
|GBPJPY
|1.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +448.74 USD
Worst Trade: -292 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +5 093.04 USD
Massima perdita consecutiva: -880.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
304 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
no description available
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
90USD al mese
0%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
13
0%
330
56%
100%
2.12
44.17
USD
USD
0%
1:50