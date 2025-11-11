- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。
交易:
701
盈利交易:
336 (47.93%)
亏损交易:
365 (52.07%)
最好交易:
526.29 USD
最差交易:
-498.72 USD
毛利:
61 473.67 USD (1 251 600 pips)
毛利亏损:
-47 447.22 USD (847 975 pips)
最大连续赢利:
27 (7 118.57 USD)
最大连续盈利:
7 118.57 USD (27)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
23.53%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.34
长期交易:
495 (70.61%)
短期交易:
206 (29.39%)
利润因子:
1.30
预期回报:
20.01 USD
平均利润:
182.96 USD
平均损失:
-129.99 USD
最大连续失误:
15 (-2 197.72 USD)
最大连续亏损:
-2 801.69 USD (12)
每月增长:
1.31%
年度预测:
15.89%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
319.78 USD
最大值:
10 450.02 USD (49.78%)
相对跌幅:
结余:
49.72% (10 450.02 USD)
净值:
14.94% (1 891.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|642
|EURJPY
|13
|CHFJPY
|11
|GBPJPY
|7
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|5
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|12K
|EURJPY
|724
|CHFJPY
|437
|GBPJPY
|1.1K
|CADJPY
|388
|NZDJPY
|321
|USDJPY
|-74
|AUDJPY
|-164
|EURNZD
|-35
|GBPUSD
|110
|USDCHF
|-178
|USDCAD
|-95
|NZDUSD
|-388
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|363K
|EURJPY
|11K
|CHFJPY
|9.4K
|GBPJPY
|12K
|CADJPY
|3.6K
|NZDJPY
|3.5K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|EURNZD
|2.9K
|GBPUSD
|1K
|USDCHF
|-750
|USDCAD
|-1.3K
|NZDUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +526.29 USD
最差交易: -499 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +7 118.57 USD
最大连续亏损: -2 197.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 26
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
