信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Tfa
Andry Hamida

Tfa

Andry Hamida
0条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 90 USD per 
增长自 2025 48%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
701
盈利交易:
336 (47.93%)
亏损交易:
365 (52.07%)
最好交易:
526.29 USD
最差交易:
-498.72 USD
毛利:
61 473.67 USD (1 251 600 pips)
毛利亏损:
-47 447.22 USD (847 975 pips)
最大连续赢利:
27 (7 118.57 USD)
最大连续盈利:
7 118.57 USD (27)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
23.53%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.34
长期交易:
495 (70.61%)
短期交易:
206 (29.39%)
利润因子:
1.30
预期回报:
20.01 USD
平均利润:
182.96 USD
平均损失:
-129.99 USD
最大连续失误:
15 (-2 197.72 USD)
最大连续亏损:
-2 801.69 USD (12)
每月增长:
1.31%
年度预测:
15.89%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
319.78 USD
最大值:
10 450.02 USD (49.78%)
相对跌幅:
结余:
49.72% (10 450.02 USD)
净值:
14.94% (1 891.38 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 642
EURJPY 13
CHFJPY 11
GBPJPY 7
CADJPY 5
NZDJPY 5
USDJPY 4
AUDJPY 4
EURNZD 4
GBPUSD 2
USDCHF 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 12K
EURJPY 724
CHFJPY 437
GBPJPY 1.1K
CADJPY 388
NZDJPY 321
USDJPY -74
AUDJPY -164
EURNZD -35
GBPUSD 110
USDCHF -178
USDCAD -95
NZDUSD -388
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 363K
EURJPY 11K
CHFJPY 9.4K
GBPJPY 12K
CADJPY 3.6K
NZDJPY 3.5K
USDJPY 527
AUDJPY 0
EURNZD 2.9K
GBPUSD 1K
USDCHF -750
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +526.29 USD
最差交易: -499 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +7 118.57 USD
最大连续亏损: -2 197.72 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 26
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
307 更多...
no description available
没有评论
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
