Andry Hamida

Tfa

Andry Hamida
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 90 USD al mes
incremento desde 2025 48%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
703
Transacciones Rentables:
337 (47.93%)
Transacciones Irrentables:
366 (52.06%)
Mejor transacción:
526.29 USD
Peor transacción:
-498.72 USD
Beneficio Bruto:
61 521.56 USD (1 252 149 pips)
Pérdidas Brutas:
-47 507.82 USD (849 975 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (7 118.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 118.57 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
23.53%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
48
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.34
Transacciones Largas:
497 (70.70%)
Transacciones Cortas:
206 (29.30%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
19.93 USD
Beneficio medio:
182.56 USD
Pérdidas medias:
-129.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-2 197.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 801.69 USD (12)
Crecimiento al mes:
-0.97%
Pronóstico anual:
-11.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
319.78 USD
Máxima:
10 450.02 USD (49.78%)
Reducción relativa:
De balance:
49.72% (10 450.02 USD)
De fondos:
14.94% (1 891.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 643
EURJPY 13
CHFJPY 11
GBPJPY 7
CADJPY 6
NZDJPY 5
USDJPY 4
AUDJPY 4
EURNZD 4
GBPUSD 2
USDCHF 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 12K
EURJPY 724
CHFJPY 437
GBPJPY 1.1K
CADJPY 436
NZDJPY 321
USDJPY -74
AUDJPY -164
EURNZD -35
GBPUSD 110
USDCHF -178
USDCAD -95
NZDUSD -388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 361K
EURJPY 11K
CHFJPY 9.4K
GBPJPY 12K
CADJPY 4.1K
NZDJPY 3.5K
USDJPY 527
AUDJPY 0
EURNZD 2.9K
GBPUSD 1K
USDCHF -750
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +526.29 USD
Peor transacción: -499 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +7 118.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 197.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 26
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
otros 307...
no description available
No hay comentarios
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
