Andry Hamida

Tfa

Andry Hamida
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 90 USD par mois
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
330
Bénéfice trades:
185 (56.06%)
Perte trades:
145 (43.94%)
Meilleure transaction:
448.74 USD
Pire transaction:
-291.96 USD
Bénéfice brut:
27 528.92 USD (644 730 pips)
Perte brute:
-12 953.95 USD (279 657 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (5 093.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 093.04 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.01%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.21
Longs trades:
245 (74.24%)
Courts trades:
85 (25.76%)
Facteur de profit:
2.13
Rendement attendu:
44.17 USD
Bénéfice moyen:
148.80 USD
Perte moyenne:
-89.34 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-880.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 029.66 USD (6)
Croissance mensuelle:
226.89%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
319.78 USD
Maximal:
2 020.62 USD (14.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 307
EURJPY 4
CHFJPY 4
USDJPY 3
AUDJPY 2
NZDJPY 2
GBPUSD 2
EURNZD 2
CADJPY 1
USDCAD 1
USDCHF 1
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
EURJPY 359
CHFJPY 88
USDJPY 46
AUDJPY -10
NZDJPY 16
GBPUSD 110
EURNZD 318
CADJPY 64
USDCAD -95
USDCHF -52
GBPJPY 95
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 349K
EURJPY 6.5K
CHFJPY 500
USDJPY 1.5K
AUDJPY 0
NZDJPY 500
GBPUSD 1K
EURNZD 5.1K
CADJPY 1K
USDCAD -1.3K
USDCHF -400
GBPJPY 1.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +448.74 USD
Pire transaction: -292 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +5 093.04 USD
Perte consécutive maximale: -880.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AM-UK-Live
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.