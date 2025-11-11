SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tfa
Andry Hamida

Tfa

Andry Hamida
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 90 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
330
Kârla kapanan işlemler:
185 (56.06%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (43.94%)
En iyi işlem:
448.74 USD
En kötü işlem:
-291.96 USD
Brüt kâr:
27 528.92 USD (644 730 pips)
Brüt zarar:
-12 953.95 USD (279 657 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (5 093.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 093.04 USD (18)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.01%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.21
Alış işlemleri:
245 (74.24%)
Satış işlemleri:
85 (25.76%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
44.17 USD
Ortalama kâr:
148.80 USD
Ortalama zarar:
-89.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-880.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 029.66 USD (6)
Aylık büyüme:
226.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
319.78 USD
Maksimum:
2 020.62 USD (14.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 307
EURJPY 4
CHFJPY 4
USDJPY 3
AUDJPY 2
NZDJPY 2
GBPUSD 2
EURNZD 2
CADJPY 1
USDCAD 1
USDCHF 1
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14K
EURJPY 359
CHFJPY 88
USDJPY 46
AUDJPY -10
NZDJPY 16
GBPUSD 110
EURNZD 318
CADJPY 64
USDCAD -95
USDCHF -52
GBPJPY 95
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 349K
EURJPY 6.5K
CHFJPY 500
USDJPY 1.5K
AUDJPY 0
NZDJPY 500
GBPUSD 1K
EURNZD 5.1K
CADJPY 1K
USDCAD -1.3K
USDCHF -400
GBPJPY 1.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +448.74 USD
En kötü işlem: -292 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +5 093.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -880.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AM-UK-Live
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
304 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
no description available
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tfa
Ayda 90 USD
0%
0
0
USD
18K
USD
13
0%
330
56%
100%
2.12
44.17
USD
0%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.