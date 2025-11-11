- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
330
Kârla kapanan işlemler:
185 (56.06%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (43.94%)
En iyi işlem:
448.74 USD
En kötü işlem:
-291.96 USD
Brüt kâr:
27 528.92 USD (644 730 pips)
Brüt zarar:
-12 953.95 USD (279 657 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (5 093.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 093.04 USD (18)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.01%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.21
Alış işlemleri:
245 (74.24%)
Satış işlemleri:
85 (25.76%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
44.17 USD
Ortalama kâr:
148.80 USD
Ortalama zarar:
-89.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-880.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 029.66 USD (6)
Aylık büyüme:
226.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
319.78 USD
Maksimum:
2 020.62 USD (14.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|307
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURNZD
|2
|CADJPY
|1
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14K
|EURJPY
|359
|CHFJPY
|88
|USDJPY
|46
|AUDJPY
|-10
|NZDJPY
|16
|GBPUSD
|110
|EURNZD
|318
|CADJPY
|64
|USDCAD
|-95
|USDCHF
|-52
|GBPJPY
|95
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|349K
|EURJPY
|6.5K
|CHFJPY
|500
|USDJPY
|1.5K
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|500
|GBPUSD
|1K
|EURNZD
|5.1K
|CADJPY
|1K
|USDCAD
|-1.3K
|USDCHF
|-400
|GBPJPY
|1.5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +448.74 USD
En kötü işlem: -292 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +5 093.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -880.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real16
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 90 USD
0%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
13
0%
330
56%
100%
2.12
44.17
USD
USD
0%
1:50