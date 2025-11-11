- Crescimento
Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
703
Negociações com lucro:
337 (47.93%)
Negociações com perda:
366 (52.06%)
Melhor negociação:
526.29 USD
Pior negociação:
-498.72 USD
Lucro bruto:
61 521.56 USD (1 252 149 pips)
Perda bruta:
-47 507.82 USD (849 975 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (7 118.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 118.57 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
23.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.34
Negociações longas:
497 (70.70%)
Negociações curtas:
206 (29.30%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
19.93 USD
Lucro médio:
182.56 USD
Perda média:
-129.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-2 197.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 801.69 USD (12)
Crescimento mensal:
-0.97%
Previsão anual:
-11.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
319.78 USD
Máximo:
10 450.02 USD (49.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.72% (10 450.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.94% (1 891.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|643
|EURJPY
|13
|CHFJPY
|11
|GBPJPY
|7
|CADJPY
|6
|NZDJPY
|5
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|12K
|EURJPY
|724
|CHFJPY
|437
|GBPJPY
|1.1K
|CADJPY
|436
|NZDJPY
|321
|USDJPY
|-74
|AUDJPY
|-164
|EURNZD
|-35
|GBPUSD
|110
|USDCHF
|-178
|USDCAD
|-95
|NZDUSD
|-388
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|361K
|EURJPY
|11K
|CHFJPY
|9.4K
|GBPJPY
|12K
|CADJPY
|4.1K
|NZDJPY
|3.5K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|EURNZD
|2.9K
|GBPUSD
|1K
|USDCHF
|-750
|USDCAD
|-1.3K
|NZDUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +526.29 USD
Pior negociação: -499 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +7 118.57 USD
Máxima perda consecutiva: -2 197.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 26
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
