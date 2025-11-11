SinaisSeções
Andry Hamida

Tfa

Andry Hamida
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 48%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
703
Negociações com lucro:
337 (47.93%)
Negociações com perda:
366 (52.06%)
Melhor negociação:
526.29 USD
Pior negociação:
-498.72 USD
Lucro bruto:
61 521.56 USD (1 252 149 pips)
Perda bruta:
-47 507.82 USD (849 975 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (7 118.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 118.57 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
23.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.34
Negociações longas:
497 (70.70%)
Negociações curtas:
206 (29.30%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
19.93 USD
Lucro médio:
182.56 USD
Perda média:
-129.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-2 197.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 801.69 USD (12)
Crescimento mensal:
-0.97%
Previsão anual:
-11.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
319.78 USD
Máximo:
10 450.02 USD (49.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.72% (10 450.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.94% (1 891.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 643
EURJPY 13
CHFJPY 11
GBPJPY 7
CADJPY 6
NZDJPY 5
USDJPY 4
AUDJPY 4
EURNZD 4
GBPUSD 2
USDCHF 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 12K
EURJPY 724
CHFJPY 437
GBPJPY 1.1K
CADJPY 436
NZDJPY 321
USDJPY -74
AUDJPY -164
EURNZD -35
GBPUSD 110
USDCHF -178
USDCAD -95
NZDUSD -388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 361K
EURJPY 11K
CHFJPY 9.4K
GBPJPY 12K
CADJPY 4.1K
NZDJPY 3.5K
USDJPY 527
AUDJPY 0
EURNZD 2.9K
GBPUSD 1K
USDCHF -750
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +526.29 USD
Pior negociação: -499 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +7 118.57 USD
Máxima perda consecutiva: -2 197.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 26
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
307 mais ...
no description available
Sem comentários
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.