- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
696
Прибыльных трейдов:
334 (47.98%)
Убыточных трейдов:
362 (52.01%)
Лучший трейд:
526.29 USD
Худший трейд:
-498.72 USD
Общая прибыль:
60 888.01 USD (1 241 600 pips)
Общий убыток:
-47 176.87 USD (842 975 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (7 118.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 118.57 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
23.53%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
492 (70.69%)
Коротких трейдов:
204 (29.31%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
19.70 USD
Средняя прибыль:
182.30 USD
Средний убыток:
-130.32 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-2 197.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 801.69 USD (12)
Прирост в месяц:
3.61%
Годовой прогноз:
43.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
319.78 USD
Максимальная:
10 450.02 USD (49.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.72% (10 450.02 USD)
По эквити:
14.94% (1 891.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|638
|EURJPY
|13
|CHFJPY
|10
|GBPJPY
|7
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|5
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|11K
|EURJPY
|724
|CHFJPY
|493
|GBPJPY
|1.1K
|CADJPY
|388
|NZDJPY
|321
|USDJPY
|-74
|AUDJPY
|-164
|EURNZD
|-35
|GBPUSD
|110
|USDCHF
|-178
|USDCAD
|-95
|NZDUSD
|-388
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|358K
|EURJPY
|11K
|CHFJPY
|9.9K
|GBPJPY
|12K
|CADJPY
|3.6K
|NZDJPY
|3.5K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|EURNZD
|2.9K
|GBPUSD
|1K
|USDCHF
|-750
|USDCAD
|-1.3K
|NZDUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +526.29 USD
Худший трейд: -499 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +7 118.57 USD
Макс. убыток в серии: -2 197.72 USD
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 26
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
