Andry Hamida

Tfa

Andry Hamida
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 90 USD в месяц
прирост с 2025 46%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
696
Прибыльных трейдов:
334 (47.98%)
Убыточных трейдов:
362 (52.01%)
Лучший трейд:
526.29 USD
Худший трейд:
-498.72 USD
Общая прибыль:
60 888.01 USD (1 241 600 pips)
Общий убыток:
-47 176.87 USD (842 975 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (7 118.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 118.57 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
23.53%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
492 (70.69%)
Коротких трейдов:
204 (29.31%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
19.70 USD
Средняя прибыль:
182.30 USD
Средний убыток:
-130.32 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-2 197.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 801.69 USD (12)
Прирост в месяц:
3.61%
Годовой прогноз:
43.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
319.78 USD
Максимальная:
10 450.02 USD (49.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.72% (10 450.02 USD)
По эквити:
14.94% (1 891.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 638
EURJPY 13
CHFJPY 10
GBPJPY 7
CADJPY 5
NZDJPY 5
USDJPY 4
AUDJPY 4
EURNZD 4
GBPUSD 2
USDCHF 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 11K
EURJPY 724
CHFJPY 493
GBPJPY 1.1K
CADJPY 388
NZDJPY 321
USDJPY -74
AUDJPY -164
EURNZD -35
GBPUSD 110
USDCHF -178
USDCAD -95
NZDUSD -388
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 358K
EURJPY 11K
CHFJPY 9.9K
GBPJPY 12K
CADJPY 3.6K
NZDJPY 3.5K
USDJPY 527
AUDJPY 0
EURNZD 2.9K
GBPUSD 1K
USDCHF -750
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +526.29 USD
Худший трейд: -499 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +7 118.57 USD
Макс. убыток в серии: -2 197.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 26
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
еще 307...
no description available
Нет отзывов
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
