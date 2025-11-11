SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Tfa
Andry Hamida

Tfa

Andry Hamida
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 90 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 42%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
709
Gewinntrades:
338 (47.67%)
Verlusttrades:
371 (52.33%)
Bester Trade:
526.29 USD
Schlechtester Trade:
-498.72 USD
Bruttoprofit:
61 642.25 USD (1 256 192 pips)
Bruttoverlust:
-48 390.71 USD (866 386 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (7 118.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 118.57 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
23.53%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.27
Long-Positionen:
502 (70.80%)
Short-Positionen:
207 (29.20%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
18.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
182.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-130.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-2 197.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 801.69 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-16.80%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
319.78 USD
Maximaler:
10 450.02 USD (49.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.72% (10 450.02 USD)
Kapital:
14.94% (1 891.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 649
EURJPY 13
CHFJPY 11
GBPJPY 7
CADJPY 6
NZDJPY 5
USDJPY 4
AUDJPY 4
EURNZD 4
GBPUSD 2
USDCHF 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
EURJPY 724
CHFJPY 437
GBPJPY 1.1K
CADJPY 436
NZDJPY 321
USDJPY -74
AUDJPY -164
EURNZD -35
GBPUSD 110
USDCHF -178
USDCAD -95
NZDUSD -388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 349K
EURJPY 11K
CHFJPY 9.4K
GBPJPY 12K
CADJPY 4.1K
NZDJPY 3.5K
USDJPY 527
AUDJPY 0
EURNZD 2.9K
GBPUSD 1K
USDCHF -750
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +526.29 USD
Schlechtester Trade: -499 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7 118.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 197.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 26
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
noch 307 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
no description available
Keine Bewertungen
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Tfa
90 USD pro Monat
42%
0
0
USD
16K
USD
19
0%
709
47%
100%
1.27
18.69
USD
50%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.