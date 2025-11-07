- 成長
トレード:
8 313
利益トレード:
5 886 (70.80%)
損失トレード:
2 427 (29.20%)
ベストトレード:
1 275.06 USD
最悪のトレード:
-978.12 USD
総利益:
60 412.17 USD (1 960 827 pips)
総損失:
-38 562.11 USD (1 990 729 pips)
最大連続の勝ち:
35 (93.02 USD)
最大連続利益:
2 832.30 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
63.91%
最大入金額:
0.69%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
4.93
長いトレード:
3 994 (48.05%)
短いトレード:
4 319 (51.95%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
2.63 USD
平均利益:
10.26 USD
平均損失:
-15.89 USD
最大連続の負け:
23 (-179.46 USD)
最大連続損失:
-4 428.26 USD (13)
月間成長:
3.41%
年間予想:
41.62%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
427.45 USD
最大の:
4 428.26 USD (15.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.22% (4 428.26 USD)
エクイティによる:
8.97% (1 880.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|8313
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-P
|22K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-P
|-30K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
ドローダウン
ベストトレード: +1 275.06 USD
最悪のトレード: -978 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +93.02 USD
最大連続損失: -179.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
325%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
61
99%
8 313
70%
64%
1.56
2.63
USD
USD
19%
1:500