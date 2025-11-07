SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD PRO EA NEWs MT4
Quoc Viet Do

GOLD PRO EA NEWs MT4

Quoc Viet Do
0 avis
51 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 286%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 974
Bénéfice trades:
5 622 (70.50%)
Perte trades:
2 352 (29.50%)
Meilleure transaction:
1 275.06 USD
Pire transaction:
-978.12 USD
Bénéfice brut:
56 414.07 USD (1 721 939 pips)
Perte brute:
-36 674.43 USD (1 819 795 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (93.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 832.30 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.46
Longs trades:
3 828 (48.01%)
Courts trades:
4 146 (51.99%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
2.48 USD
Bénéfice moyen:
10.03 USD
Perte moyenne:
-15.59 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-179.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 428.26 USD (13)
Croissance mensuelle:
4.74%
Prévision annuelle:
57.54%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
427.45 USD
Maximal:
4 428.26 USD (15.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.22% (4 428.26 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-P 7974
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-P 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-P -97K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 275.06 USD
Pire transaction: -978 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +93.02 USD
Perte consécutive maximale: -179.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire