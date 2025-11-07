- Büyüme
İşlemler:
7 974
Kârla kapanan işlemler:
5 622 (70.50%)
Zararla kapanan işlemler:
2 352 (29.50%)
En iyi işlem:
1 275.06 USD
En kötü işlem:
-978.12 USD
Brüt kâr:
56 414.07 USD (1 721 939 pips)
Brüt zarar:
-36 674.43 USD (1 819 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (93.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 832.30 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.46
Alış işlemleri:
3 828 (48.01%)
Satış işlemleri:
4 146 (51.99%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
2.48 USD
Ortalama kâr:
10.03 USD
Ortalama zarar:
-15.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-179.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 428.26 USD (13)
Aylık büyüme:
4.74%
Yıllık tahmin:
57.54%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
427.45 USD
Maksimum:
4 428.26 USD (15.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.22% (4 428.26 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|7974
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-P
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-P
|-97K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 275.06 USD
En kötü işlem: -978 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +93.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok