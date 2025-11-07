SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GOLD PRO EA NEWs MT4
Quoc Viet Do

GOLD PRO EA NEWs MT4

Quoc Viet Do
0 comentarios
Fiabilidad
61 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 325%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8 313
Transacciones Rentables:
5 886 (70.80%)
Transacciones Irrentables:
2 427 (29.20%)
Mejor transacción:
1 275.06 USD
Peor transacción:
-978.12 USD
Beneficio Bruto:
60 412.17 USD (1 960 827 pips)
Pérdidas Brutas:
-38 562.11 USD (1 990 729 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (93.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 832.30 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
63.91%
Carga máxima del depósito:
0.69%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
4.93
Transacciones Largas:
3 994 (48.05%)
Transacciones Cortas:
4 319 (51.95%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
2.63 USD
Beneficio medio:
10.26 USD
Pérdidas medias:
-15.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-179.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 428.26 USD (13)
Crecimiento al mes:
3.41%
Pronóstico anual:
41.62%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
427.45 USD
Máxima:
4 428.26 USD (15.36%)
Reducción relativa:
De balance:
19.22% (4 428.26 USD)
De fondos:
8.97% (1 880.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-P 8313
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-P 22K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-P -30K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 275.06 USD
Peor transacción: -978 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +93.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -179.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLD PRO EA NEWs MT4
30 USD al mes
325%
0
0
USD
23K
USD
61
99%
8 313
70%
64%
1.56
2.63
USD
19%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.