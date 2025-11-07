СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLD PRO EA NEWs MT4
Quoc Viet Do

GOLD PRO EA NEWs MT4

Quoc Viet Do
0 отзывов
Надежность
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 325%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 313
Прибыльных трейдов:
5 886 (70.80%)
Убыточных трейдов:
2 427 (29.20%)
Лучший трейд:
1 275.06 USD
Худший трейд:
-978.12 USD
Общая прибыль:
60 412.17 USD (1 960 827 pips)
Общий убыток:
-38 562.11 USD (1 990 729 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (93.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 832.30 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
63.91%
Макс. загрузка депозита:
0.69%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.93
Длинных трейдов:
3 994 (48.05%)
Коротких трейдов:
4 319 (51.95%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
2.63 USD
Средняя прибыль:
10.26 USD
Средний убыток:
-15.89 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-179.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 428.26 USD (13)
Прирост в месяц:
3.41%
Годовой прогноз:
41.62%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
427.45 USD
Максимальная:
4 428.26 USD (15.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.22% (4 428.26 USD)
По эквити:
8.97% (1 880.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-P 8313
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-P 22K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-P -30K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 275.06 USD
Худший трейд: -978 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +93.02 USD
Макс. убыток в серии: -179.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
