- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8 313
Прибыльных трейдов:
5 886 (70.80%)
Убыточных трейдов:
2 427 (29.20%)
Лучший трейд:
1 275.06 USD
Худший трейд:
-978.12 USD
Общая прибыль:
60 412.17 USD (1 960 827 pips)
Общий убыток:
-38 562.11 USD (1 990 729 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (93.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 832.30 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
63.91%
Макс. загрузка депозита:
0.69%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.93
Длинных трейдов:
3 994 (48.05%)
Коротких трейдов:
4 319 (51.95%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
2.63 USD
Средняя прибыль:
10.26 USD
Средний убыток:
-15.89 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-179.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 428.26 USD (13)
Прирост в месяц:
3.41%
Годовой прогноз:
41.62%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
427.45 USD
Максимальная:
4 428.26 USD (15.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.22% (4 428.26 USD)
По эквити:
8.97% (1 880.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|8313
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-P
|22K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-P
|-30K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 275.06 USD
Худший трейд: -978 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +93.02 USD
Макс. убыток в серии: -179.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
325%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
61
99%
8 313
70%
64%
1.56
2.63
USD
USD
19%
1:500