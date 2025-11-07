- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 313
盈利交易:
5 886 (70.80%)
亏损交易:
2 427 (29.20%)
最好交易:
1 275.06 USD
最差交易:
-978.12 USD
毛利:
60 412.17 USD (1 960 827 pips)
毛利亏损:
-38 562.11 USD (1 990 729 pips)
最大连续赢利:
35 (93.02 USD)
最大连续盈利:
2 832.30 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
63.91%
最大入金加载:
0.69%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
41
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.93
长期交易:
3 994 (48.05%)
短期交易:
4 319 (51.95%)
利润因子:
1.57
预期回报:
2.63 USD
平均利润:
10.26 USD
平均损失:
-15.89 USD
最大连续失误:
23 (-179.46 USD)
最大连续亏损:
-4 428.26 USD (13)
每月增长:
3.41%
年度预测:
41.62%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
427.45 USD
最大值:
4 428.26 USD (15.36%)
相对跌幅:
结余:
19.22% (4 428.26 USD)
净值:
8.97% (1 880.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|8313
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-P
|22K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-P
|-30K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 275.06 USD
最差交易: -978 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +93.02 USD
最大连续亏损: -179.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
325%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
61
99%
8 313
70%
64%
1.56
2.63
USD
USD
19%
1:500