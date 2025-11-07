SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLD PRO EA NEWs MT4
Quoc Viet Do

GOLD PRO EA NEWs MT4

Quoc Viet Do
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
61 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 325%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8 313
Gewinntrades:
5 886 (70.80%)
Verlusttrades:
2 427 (29.20%)
Bester Trade:
1 275.06 USD
Schlechtester Trade:
-978.12 USD
Bruttoprofit:
60 412.17 USD (1 960 827 pips)
Bruttoverlust:
-38 562.11 USD (1 990 729 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (93.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 832.30 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
63.91%
Max deposit load:
0.69%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
4.93
Long-Positionen:
3 994 (48.05%)
Short-Positionen:
4 319 (51.95%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
2.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-179.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 428.26 USD (13)
Wachstum pro Monat :
3.41%
Jahresprognose:
41.62%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
427.45 USD
Maximaler:
4 428.26 USD (15.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.22% (4 428.26 USD)
Kapital:
8.97% (1 880.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-P 8313
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-P 22K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-P -30K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 275.06 USD
Schlechtester Trade: -978 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +93.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -179.46 USD

2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
