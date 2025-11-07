- Crescimento
Negociações:
8 313
Negociações com lucro:
5 886 (70.80%)
Negociações com perda:
2 427 (29.20%)
Melhor negociação:
1 275.06 USD
Pior negociação:
-978.12 USD
Lucro bruto:
60 412.17 USD (1 960 827 pips)
Perda bruta:
-38 562.11 USD (1 990 729 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (93.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 832.30 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
63.91%
Depósito máximo carregado:
0.69%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.93
Negociações longas:
3 994 (48.05%)
Negociações curtas:
4 319 (51.95%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
2.63 USD
Lucro médio:
10.26 USD
Perda média:
-15.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-179.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 428.26 USD (13)
Crescimento mensal:
3.41%
Previsão anual:
41.62%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
427.45 USD
Máximo:
4 428.26 USD (15.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.22% (4 428.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.97% (1 880.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|8313
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-P
|22K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-P
|-30K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 275.06 USD
Pior negociação: -978 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +93.02 USD
Máxima perda consecutiva: -179.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
