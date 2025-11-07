- 자본
- 축소
트레이드:
8 313
이익 거래:
5 886 (70.80%)
손실 거래:
2 427 (29.20%)
최고의 거래:
1 275.06 USD
최악의 거래:
-978.12 USD
총 수익:
60 412.17 USD (1 960 827 pips)
총 손실:
-38 562.11 USD (1 990 729 pips)
연속 최대 이익:
35 (93.02 USD)
연속 최대 이익:
2 832.30 USD (8)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
63.91%
최대 입금량:
0.69%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
4.93
롱(주식매수):
3 994 (48.05%)
숏(주식차입매도):
4 319 (51.95%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
2.63 USD
평균 이익:
10.26 USD
평균 손실:
-15.89 USD
연속 최대 손실:
23 (-179.46 USD)
연속 최대 손실:
-4 428.26 USD (13)
월별 성장률:
3.41%
연간 예측:
41.62%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
427.45 USD
최대한의:
4 428.26 USD (15.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.22% (4 428.26 USD)
자본금별:
8.97% (1 880.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|8313
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-P
|22K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-P
|-30K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 275.06 USD
최악의 거래: -978 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +93.02 USD
연속 최대 손실: -179.46 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrimeGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
