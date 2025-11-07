- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 974
Profit Trade:
5 622 (70.50%)
Loss Trade:
2 352 (29.50%)
Best Trade:
1 275.06 USD
Worst Trade:
-978.12 USD
Profitto lordo:
56 414.07 USD (1 721 939 pips)
Perdita lorda:
-36 674.43 USD (1 819 795 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (93.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 832.30 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
3 828 (48.01%)
Short Trade:
4 146 (51.99%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
10.03 USD
Perdita media:
-15.59 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-179.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 428.26 USD (13)
Crescita mensile:
4.74%
Previsione annuale:
57.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
427.45 USD
Massimale:
4 428.26 USD (15.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.22% (4 428.26 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|7974
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-P
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-P
|-97K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 275.06 USD
Worst Trade: -978 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +93.02 USD
Massima perdita consecutiva: -179.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
