トレード:
1 239
利益トレード:
594 (47.94%)
損失トレード:
645 (52.06%)
ベストトレード:
7 005.64 USD
最悪のトレード:
-4 228.22 USD
総利益:
466 245.41 USD (424 699 pips)
総損失:
-401 966.00 USD (404 103 pips)
最大連続の勝ち:
11 (3 836.27 USD)
最大連続利益:
14 114.05 USD (3)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
91.55%
最大入金額:
97.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.73
長いトレード:
883 (71.27%)
短いトレード:
356 (28.73%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
51.88 USD
平均利益:
784.92 USD
平均損失:
-623.20 USD
最大連続の負け:
10 (-11 901.41 USD)
最大連続損失:
-11 901.41 USD (10)
月間成長:
2.01%
年間予想:
24.39%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
28 785.59 USD
最大の:
37 214.07 USD (34.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.32% (37 214.07 USD)
エクイティによる:
5.59% (7 210.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|CHFJPY
|152
|USDJPY
|142
|XAGUSD
|119
|GBPJPY
|106
|EURUSD
|99
|SP500
|75
|NDX
|52
|EURGBP
|44
|GBPUSD
|40
|CADJPY
|36
|EURJPY
|26
|USDCHF
|22
|GBPNZD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-2.3K
|USDJPY
|-10K
|XAGUSD
|18K
|GBPJPY
|30K
|EURUSD
|-1.6K
|SP500
|3.3K
|NDX
|-7.8K
|EURGBP
|-4.6K
|GBPUSD
|11K
|CADJPY
|-2.3K
|EURJPY
|23K
|USDCHF
|-3.4K
|GBPNZD
|341
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|CHFJPY
|307
|USDJPY
|-5.7K
|XAGUSD
|9K
|GBPJPY
|16K
|EURUSD
|-315
|SP500
|6.2K
|NDX
|-27K
|EURGBP
|-1.4K
|GBPUSD
|2.8K
|CADJPY
|-2.5K
|EURJPY
|8.9K
|USDCHF
|-2.3K
|GBPNZD
|410
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7 005.64 USD
最悪のトレード: -4 228 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +3 836.27 USD
最大連続損失: -11 901.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
