Kevin Mauricio Hernandez Agredo

Index420

Kevin Mauricio Hernandez Agredo
レビュー0件
信頼性
36週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 64%
Darwinex-Live-2
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 239
利益トレード:
594 (47.94%)
損失トレード:
645 (52.06%)
ベストトレード:
7 005.64 USD
最悪のトレード:
-4 228.22 USD
総利益:
466 245.41 USD (424 699 pips)
総損失:
-401 966.00 USD (404 103 pips)
最大連続の勝ち:
11 (3 836.27 USD)
最大連続利益:
14 114.05 USD (3)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
91.55%
最大入金額:
97.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.73
長いトレード:
883 (71.27%)
短いトレード:
356 (28.73%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
51.88 USD
平均利益:
784.92 USD
平均損失:
-623.20 USD
最大連続の負け:
10 (-11 901.41 USD)
最大連続損失:
-11 901.41 USD (10)
月間成長:
2.01%
年間予想:
24.39%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
28 785.59 USD
最大の:
37 214.07 USD (34.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.32% (37 214.07 USD)
エクイティによる:
5.59% (7 210.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 323
CHFJPY 152
USDJPY 142
XAGUSD 119
GBPJPY 106
EURUSD 99
SP500 75
NDX 52
EURGBP 44
GBPUSD 40
CADJPY 36
EURJPY 26
USDCHF 22
GBPNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 12K
CHFJPY -2.3K
USDJPY -10K
XAGUSD 18K
GBPJPY 30K
EURUSD -1.6K
SP500 3.3K
NDX -7.8K
EURGBP -4.6K
GBPUSD 11K
CADJPY -2.3K
EURJPY 23K
USDCHF -3.4K
GBPNZD 341
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 16K
CHFJPY 307
USDJPY -5.7K
XAGUSD 9K
GBPJPY 16K
EURUSD -315
SP500 6.2K
NDX -27K
EURGBP -1.4K
GBPUSD 2.8K
CADJPY -2.5K
EURJPY 8.9K
USDCHF -2.3K
GBPNZD 410
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7 005.64 USD
最悪のトレード: -4 228 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +3 836.27 USD
最大連続損失: -11 901.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
レビューなし
2025.11.04 00:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.02% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
