Kevin Mauricio Hernandez Agredo

Systems420

Kevin Mauricio Hernandez Agredo
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
856
Profit Trade:
408 (47.66%)
Loss Trade:
448 (52.34%)
Best Trade:
7 005.64 USD
Worst Trade:
-3 583.45 USD
Profitto lordo:
306 640.94 USD (290 859 pips)
Perdita lorda:
-277 254.72 USD (269 495 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 836.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 114.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
45.47%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
604 (70.56%)
Short Trade:
252 (29.44%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
34.33 USD
Profitto medio:
751.57 USD
Perdita media:
-618.87 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-11 901.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 901.41 USD (10)
Crescita mensile:
45.00%
Previsione annuale:
545.95%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28 785.59 USD
Massimale:
37 214.07 USD (34.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.32% (37 214.07 USD)
Per equità:
0.66% (853.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 227
CHFJPY 118
USDJPY 110
EURUSD 81
GBPJPY 80
XAGUSD 59
EURGBP 43
SP500 40
NDX 24
CADJPY 20
USDCHF 19
GBPUSD 17
EURJPY 15
GBPNZD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -2.4K
CHFJPY -5.4K
USDJPY -8.3K
EURUSD -1.7K
GBPJPY 19K
XAGUSD 13K
EURGBP -2.7K
SP500 6.2K
NDX -4.2K
CADJPY -2.8K
USDCHF -1.6K
GBPUSD 3.6K
EURJPY 16K
GBPNZD 341
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.8K
CHFJPY -4.6K
USDJPY -3.3K
EURUSD 365
GBPJPY 8.1K
XAGUSD 7.2K
EURGBP -860
SP500 6.2K
NDX -6.6K
CADJPY -4.1K
USDCHF -872
GBPUSD 1.5K
EURJPY 8.3K
GBPNZD 410
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 005.64 USD
Worst Trade: -3 583 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +3 836.27 USD
Massima perdita consecutiva: -11 901.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.11.04 00:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.02% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
