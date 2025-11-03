- Incremento
Total de Trades:
1 239
Transacciones Rentables:
594 (47.94%)
Transacciones Irrentables:
645 (52.06%)
Mejor transacción:
7 005.64 USD
Peor transacción:
-4 228.22 USD
Beneficio Bruto:
466 245.41 USD (424 699 pips)
Pérdidas Brutas:
-401 966.00 USD (404 103 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (3 836.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14 114.05 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
91.55%
Carga máxima del depósito:
97.79%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.73
Transacciones Largas:
883 (71.27%)
Transacciones Cortas:
356 (28.73%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
51.88 USD
Beneficio medio:
784.92 USD
Pérdidas medias:
-623.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-11 901.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11 901.41 USD (10)
Crecimiento al mes:
2.01%
Pronóstico anual:
24.39%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
28 785.59 USD
Máxima:
37 214.07 USD (34.32%)
Reducción relativa:
De balance:
34.32% (37 214.07 USD)
De fondos:
5.59% (7 210.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|CHFJPY
|152
|USDJPY
|142
|XAGUSD
|119
|GBPJPY
|106
|EURUSD
|99
|SP500
|75
|NDX
|52
|EURGBP
|44
|GBPUSD
|40
|CADJPY
|36
|EURJPY
|26
|USDCHF
|22
|GBPNZD
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-2.3K
|USDJPY
|-10K
|XAGUSD
|18K
|GBPJPY
|30K
|EURUSD
|-1.6K
|SP500
|3.3K
|NDX
|-7.8K
|EURGBP
|-4.6K
|GBPUSD
|11K
|CADJPY
|-2.3K
|EURJPY
|23K
|USDCHF
|-3.4K
|GBPNZD
|341
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|16K
|CHFJPY
|307
|USDJPY
|-5.7K
|XAGUSD
|9K
|GBPJPY
|16K
|EURUSD
|-315
|SP500
|6.2K
|NDX
|-27K
|EURGBP
|-1.4K
|GBPUSD
|2.8K
|CADJPY
|-2.5K
|EURJPY
|8.9K
|USDCHF
|-2.3K
|GBPNZD
|410
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
