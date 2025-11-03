SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Index420
Kevin Mauricio Hernandez Agredo

Index420

Kevin Mauricio Hernandez Agredo
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 64%
Darwinex-Live-2
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 239
Transacciones Rentables:
594 (47.94%)
Transacciones Irrentables:
645 (52.06%)
Mejor transacción:
7 005.64 USD
Peor transacción:
-4 228.22 USD
Beneficio Bruto:
466 245.41 USD (424 699 pips)
Pérdidas Brutas:
-401 966.00 USD (404 103 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (3 836.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14 114.05 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
91.55%
Carga máxima del depósito:
97.79%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.73
Transacciones Largas:
883 (71.27%)
Transacciones Cortas:
356 (28.73%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
51.88 USD
Beneficio medio:
784.92 USD
Pérdidas medias:
-623.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-11 901.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11 901.41 USD (10)
Crecimiento al mes:
2.01%
Pronóstico anual:
24.39%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
28 785.59 USD
Máxima:
37 214.07 USD (34.32%)
Reducción relativa:
De balance:
34.32% (37 214.07 USD)
De fondos:
5.59% (7 210.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 323
CHFJPY 152
USDJPY 142
XAGUSD 119
GBPJPY 106
EURUSD 99
SP500 75
NDX 52
EURGBP 44
GBPUSD 40
CADJPY 36
EURJPY 26
USDCHF 22
GBPNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 12K
CHFJPY -2.3K
USDJPY -10K
XAGUSD 18K
GBPJPY 30K
EURUSD -1.6K
SP500 3.3K
NDX -7.8K
EURGBP -4.6K
GBPUSD 11K
CADJPY -2.3K
EURJPY 23K
USDCHF -3.4K
GBPNZD 341
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 16K
CHFJPY 307
USDJPY -5.7K
XAGUSD 9K
GBPJPY 16K
EURUSD -315
SP500 6.2K
NDX -27K
EURGBP -1.4K
GBPUSD 2.8K
CADJPY -2.5K
EURJPY 8.9K
USDCHF -2.3K
GBPNZD 410
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7 005.64 USD
Peor transacción: -4 228 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +3 836.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11 901.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.04 00:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.02% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Index420
30 USD al mes
64%
0
0
USD
165K
USD
36
99%
1 239
47%
92%
1.15
51.88
USD
34%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.