Kevin Mauricio Hernandez Agredo

Index420

Kevin Mauricio Hernandez Agredo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 66%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 249
Gewinntrades:
597 (47.79%)
Verlusttrades:
652 (52.20%)
Bester Trade:
7 005.64 USD
Schlechtester Trade:
-4 228.22 USD
Bruttoprofit:
471 689.65 USD (428 490 pips)
Bruttoverlust:
-405 936.21 USD (406 787 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (3 836.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 114.05 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
91.55%
Max deposit load:
97.79%
Letzter Trade:
50 Minuten
Trades pro Woche:
48
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.77
Long-Positionen:
891 (71.34%)
Short-Positionen:
358 (28.66%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
52.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
790.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-622.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-11 901.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11 901.41 USD (10)
Wachstum pro Monat :
1.04%
Jahresprognose:
12.64%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28 785.59 USD
Maximaler:
37 214.07 USD (34.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.32% (37 214.07 USD)
Kapital:
5.59% (7 210.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 326
CHFJPY 152
USDJPY 144
XAGUSD 120
GBPJPY 108
EURUSD 99
SP500 76
NDX 53
EURGBP 44
GBPUSD 40
CADJPY 36
EURJPY 26
USDCHF 22
GBPNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 17K
CHFJPY -2.3K
USDJPY -10K
XAGUSD 16K
GBPJPY 28K
EURUSD -1.6K
SP500 3.3K
NDX -7.9K
EURGBP -4.6K
GBPUSD 11K
CADJPY -2.3K
EURJPY 23K
USDCHF -3.4K
GBPNZD 341
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
CHFJPY 307
USDJPY -5.8K
XAGUSD 8.2K
GBPJPY 15K
EURUSD -315
SP500 6.2K
NDX -27K
EURGBP -1.4K
GBPUSD 2.8K
CADJPY -2.5K
EURJPY 8.9K
USDCHF -2.3K
GBPNZD 410
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7 005.64 USD
Schlechtester Trade: -4 228 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 836.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11 901.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Keine Bewertungen
2025.11.04 00:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.02% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
