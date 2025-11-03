- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 249
Gewinntrades:
597 (47.79%)
Verlusttrades:
652 (52.20%)
Bester Trade:
7 005.64 USD
Schlechtester Trade:
-4 228.22 USD
Bruttoprofit:
471 689.65 USD (428 490 pips)
Bruttoverlust:
-405 936.21 USD (406 787 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (3 836.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 114.05 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
91.55%
Max deposit load:
97.79%
Letzter Trade:
50 Minuten
Trades pro Woche:
48
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.77
Long-Positionen:
891 (71.34%)
Short-Positionen:
358 (28.66%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
52.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
790.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-622.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-11 901.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11 901.41 USD (10)
Wachstum pro Monat :
1.04%
Jahresprognose:
12.64%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28 785.59 USD
Maximaler:
37 214.07 USD (34.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.32% (37 214.07 USD)
Kapital:
5.59% (7 210.38 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|326
|CHFJPY
|152
|USDJPY
|144
|XAGUSD
|120
|GBPJPY
|108
|EURUSD
|99
|SP500
|76
|NDX
|53
|EURGBP
|44
|GBPUSD
|40
|CADJPY
|36
|EURJPY
|26
|USDCHF
|22
|GBPNZD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|17K
|CHFJPY
|-2.3K
|USDJPY
|-10K
|XAGUSD
|16K
|GBPJPY
|28K
|EURUSD
|-1.6K
|SP500
|3.3K
|NDX
|-7.9K
|EURGBP
|-4.6K
|GBPUSD
|11K
|CADJPY
|-2.3K
|EURJPY
|23K
|USDCHF
|-3.4K
|GBPNZD
|341
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|19K
|CHFJPY
|307
|USDJPY
|-5.8K
|XAGUSD
|8.2K
|GBPJPY
|15K
|EURUSD
|-315
|SP500
|6.2K
|NDX
|-27K
|EURGBP
|-1.4K
|GBPUSD
|2.8K
|CADJPY
|-2.5K
|EURJPY
|8.9K
|USDCHF
|-2.3K
|GBPNZD
|410
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7 005.64 USD
Schlechtester Trade: -4 228 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 836.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11 901.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
66%
0
0
USD
USD
166K
USD
USD
36
99%
1 249
47%
92%
1.16
52.64
USD
USD
34%
1:200