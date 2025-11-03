SignauxSections
Kevin Mauricio Hernandez Agredo

Systems420

Kevin Mauricio Hernandez Agredo
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 29%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
856
Bénéfice trades:
408 (47.66%)
Perte trades:
448 (52.34%)
Meilleure transaction:
7 005.64 USD
Pire transaction:
-3 583.45 USD
Bénéfice brut:
306 640.94 USD (290 859 pips)
Perte brute:
-277 254.72 USD (269 495 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (3 836.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14 114.05 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
45.49%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.79
Longs trades:
604 (70.56%)
Courts trades:
252 (29.44%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
34.33 USD
Bénéfice moyen:
751.57 USD
Perte moyenne:
-618.87 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-11 901.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 901.41 USD (10)
Croissance mensuelle:
45.00%
Prévision annuelle:
545.95%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28 785.59 USD
Maximal:
37 214.07 USD (34.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.32% (37 214.07 USD)
Par fonds propres:
0.71% (916.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 227
CHFJPY 118
USDJPY 110
EURUSD 81
GBPJPY 80
XAGUSD 59
EURGBP 43
SP500 40
NDX 24
CADJPY 20
USDCHF 19
GBPUSD 17
EURJPY 15
GBPNZD 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -2.4K
CHFJPY -5.4K
USDJPY -8.3K
EURUSD -1.7K
GBPJPY 19K
XAGUSD 13K
EURGBP -2.7K
SP500 6.2K
NDX -4.2K
CADJPY -2.8K
USDCHF -1.6K
GBPUSD 3.6K
EURJPY 16K
GBPNZD 341
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.8K
CHFJPY -4.6K
USDJPY -3.3K
EURUSD 365
GBPJPY 8.1K
XAGUSD 7.2K
EURGBP -860
SP500 6.2K
NDX -6.6K
CADJPY -4.1K
USDCHF -872
GBPUSD 1.5K
EURJPY 8.3K
GBPNZD 410
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 005.64 USD
Pire transaction: -3 583 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +3 836.27 USD
Perte consécutive maximale: -11 901.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.11.04 00:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.02% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Systems420
30 USD par mois
29%
0
0
USD
130K
USD
28
99%
856
47%
100%
1.10
34.33
USD
34%
1:200
Copier

