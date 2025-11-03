- Crescimento
Negociações:
1 239
Negociações com lucro:
594 (47.94%)
Negociações com perda:
645 (52.06%)
Melhor negociação:
7 005.64 USD
Pior negociação:
-4 228.22 USD
Lucro bruto:
466 245.41 USD (424 699 pips)
Perda bruta:
-401 966.00 USD (404 103 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (3 836.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 114.05 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
91.55%
Depósito máximo carregado:
97.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.73
Negociações longas:
883 (71.27%)
Negociações curtas:
356 (28.73%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
51.88 USD
Lucro médio:
784.92 USD
Perda média:
-623.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-11 901.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11 901.41 USD (10)
Crescimento mensal:
2.01%
Previsão anual:
24.39%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28 785.59 USD
Máximo:
37 214.07 USD (34.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.32% (37 214.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.59% (7 210.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|CHFJPY
|152
|USDJPY
|142
|XAGUSD
|119
|GBPJPY
|106
|EURUSD
|99
|SP500
|75
|NDX
|52
|EURGBP
|44
|GBPUSD
|40
|CADJPY
|36
|EURJPY
|26
|USDCHF
|22
|GBPNZD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-2.3K
|USDJPY
|-10K
|XAGUSD
|18K
|GBPJPY
|30K
|EURUSD
|-1.6K
|SP500
|3.3K
|NDX
|-7.8K
|EURGBP
|-4.6K
|GBPUSD
|11K
|CADJPY
|-2.3K
|EURJPY
|23K
|USDCHF
|-3.4K
|GBPNZD
|341
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|16K
|CHFJPY
|307
|USDJPY
|-5.7K
|XAGUSD
|9K
|GBPJPY
|16K
|EURUSD
|-315
|SP500
|6.2K
|NDX
|-27K
|EURGBP
|-1.4K
|GBPUSD
|2.8K
|CADJPY
|-2.5K
|EURJPY
|8.9K
|USDCHF
|-2.3K
|GBPNZD
|410
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7 005.64 USD
Pior negociação: -4 228 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +3 836.27 USD
Máxima perda consecutiva: -11 901.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
64%
0
0
USD
USD
165K
USD
USD
36
99%
1 239
47%
92%
1.15
51.88
USD
USD
34%
1:200