Kevin Mauricio Hernandez Agredo

Index420

Kevin Mauricio Hernandez Agredo
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 64%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 239
Negociações com lucro:
594 (47.94%)
Negociações com perda:
645 (52.06%)
Melhor negociação:
7 005.64 USD
Pior negociação:
-4 228.22 USD
Lucro bruto:
466 245.41 USD (424 699 pips)
Perda bruta:
-401 966.00 USD (404 103 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (3 836.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 114.05 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
91.55%
Depósito máximo carregado:
97.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.73
Negociações longas:
883 (71.27%)
Negociações curtas:
356 (28.73%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
51.88 USD
Lucro médio:
784.92 USD
Perda média:
-623.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-11 901.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11 901.41 USD (10)
Crescimento mensal:
2.01%
Previsão anual:
24.39%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28 785.59 USD
Máximo:
37 214.07 USD (34.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.32% (37 214.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.59% (7 210.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 323
CHFJPY 152
USDJPY 142
XAGUSD 119
GBPJPY 106
EURUSD 99
SP500 75
NDX 52
EURGBP 44
GBPUSD 40
CADJPY 36
EURJPY 26
USDCHF 22
GBPNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 12K
CHFJPY -2.3K
USDJPY -10K
XAGUSD 18K
GBPJPY 30K
EURUSD -1.6K
SP500 3.3K
NDX -7.8K
EURGBP -4.6K
GBPUSD 11K
CADJPY -2.3K
EURJPY 23K
USDCHF -3.4K
GBPNZD 341
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 16K
CHFJPY 307
USDJPY -5.7K
XAGUSD 9K
GBPJPY 16K
EURUSD -315
SP500 6.2K
NDX -27K
EURGBP -1.4K
GBPUSD 2.8K
CADJPY -2.5K
EURJPY 8.9K
USDCHF -2.3K
GBPNZD 410
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7 005.64 USD
Pior negociação: -4 228 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +3 836.27 USD
Máxima perda consecutiva: -11 901.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
2025.11.04 00:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.02% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Index420
30 USD por mês
64%
0
0
USD
165K
USD
36
99%
1 239
47%
92%
1.15
51.88
USD
34%
1:200
