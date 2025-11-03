- Прирост
Всего трейдов:
1 231
Прибыльных трейдов:
591 (48.00%)
Убыточных трейдов:
640 (51.99%)
Лучший трейд:
7 005.64 USD
Худший трейд:
-4 228.22 USD
Общая прибыль:
462 011.61 USD (422 205 pips)
Общий убыток:
-398 519.23 USD (402 716 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (3 836.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 114.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
91.55%
Макс. загрузка депозита:
97.79%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
877 (71.24%)
Коротких трейдов:
354 (28.76%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
51.58 USD
Средняя прибыль:
781.75 USD
Средний убыток:
-622.69 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-11 901.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 901.41 USD (10)
Прирост в месяц:
6.74%
Годовой прогноз:
81.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28 785.59 USD
Максимальная:
37 214.07 USD (34.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.32% (37 214.07 USD)
По эквити:
5.59% (7 210.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|CHFJPY
|150
|USDJPY
|142
|XAGUSD
|116
|GBPJPY
|106
|EURUSD
|99
|SP500
|74
|NDX
|52
|EURGBP
|44
|GBPUSD
|40
|CADJPY
|36
|EURJPY
|26
|USDCHF
|22
|GBPNZD
|3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7.6K
|CHFJPY
|-2.2K
|USDJPY
|-10K
|XAGUSD
|21K
|GBPJPY
|30K
|EURUSD
|-1.6K
|SP500
|3.8K
|NDX
|-7.8K
|EURGBP
|-4.6K
|GBPUSD
|11K
|CADJPY
|-2.3K
|EURJPY
|23K
|USDCHF
|-3.4K
|GBPNZD
|341
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|CHFJPY
|448
|USDJPY
|-5.7K
|XAGUSD
|10K
|GBPJPY
|16K
|EURUSD
|-315
|SP500
|6.3K
|NDX
|-27K
|EURGBP
|-1.4K
|GBPUSD
|2.8K
|CADJPY
|-2.5K
|EURJPY
|8.9K
|USDCHF
|-2.3K
|GBPNZD
|410
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
