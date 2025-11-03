СигналыРазделы
Kevin Mauricio Hernandez Agredo

Index420

Kevin Mauricio Hernandez Agredo
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 63%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 231
Прибыльных трейдов:
591 (48.00%)
Убыточных трейдов:
640 (51.99%)
Лучший трейд:
7 005.64 USD
Худший трейд:
-4 228.22 USD
Общая прибыль:
462 011.61 USD (422 205 pips)
Общий убыток:
-398 519.23 USD (402 716 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (3 836.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 114.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
91.55%
Макс. загрузка депозита:
97.79%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
877 (71.24%)
Коротких трейдов:
354 (28.76%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
51.58 USD
Средняя прибыль:
781.75 USD
Средний убыток:
-622.69 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-11 901.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 901.41 USD (10)
Прирост в месяц:
6.74%
Годовой прогноз:
81.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28 785.59 USD
Максимальная:
37 214.07 USD (34.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.32% (37 214.07 USD)
По эквити:
5.59% (7 210.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 321
CHFJPY 150
USDJPY 142
XAGUSD 116
GBPJPY 106
EURUSD 99
SP500 74
NDX 52
EURGBP 44
GBPUSD 40
CADJPY 36
EURJPY 26
USDCHF 22
GBPNZD 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7.6K
CHFJPY -2.2K
USDJPY -10K
XAGUSD 21K
GBPJPY 30K
EURUSD -1.6K
SP500 3.8K
NDX -7.8K
EURGBP -4.6K
GBPUSD 11K
CADJPY -2.3K
EURJPY 23K
USDCHF -3.4K
GBPNZD 341
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
CHFJPY 448
USDJPY -5.7K
XAGUSD 10K
GBPJPY 16K
EURUSD -315
SP500 6.3K
NDX -27K
EURGBP -1.4K
GBPUSD 2.8K
CADJPY -2.5K
EURJPY 8.9K
USDCHF -2.3K
GBPNZD 410
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7 005.64 USD
Худший трейд: -4 228 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +3 836.27 USD
Макс. убыток в серии: -11 901.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Нет отзывов
2025.11.04 00:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.02% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Index420
30 USD в месяц
63%
0
0
USD
164K
USD
36
99%
1 231
48%
92%
1.15
51.58
USD
34%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.