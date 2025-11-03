SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Systems420
Kevin Mauricio Hernandez Agredo

Systems420

Kevin Mauricio Hernandez Agredo
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
Darwinex-Live-2
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
857
Kârla kapanan işlemler:
408 (47.60%)
Zararla kapanan işlemler:
449 (52.39%)
En iyi işlem:
7 005.64 USD
En kötü işlem:
-3 583.45 USD
Brüt kâr:
306 640.94 USD (290 859 pips)
Brüt zarar:
-277 340.26 USD (269 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (3 836.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 114.05 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
45.49%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
605 (70.60%)
Satış işlemleri:
252 (29.40%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
34.19 USD
Ortalama kâr:
751.57 USD
Ortalama zarar:
-617.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-11 901.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 901.41 USD (10)
Aylık büyüme:
44.90%
Yıllık tahmin:
544.79%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28 785.59 USD
Maksimum:
37 214.07 USD (34.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.32% (37 214.07 USD)
Varlığa göre:
0.75% (965.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 227
CHFJPY 118
USDJPY 110
EURUSD 81
GBPJPY 81
XAGUSD 59
EURGBP 43
SP500 40
NDX 24
CADJPY 20
USDCHF 19
GBPUSD 17
EURJPY 15
GBPNZD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2.4K
CHFJPY -5.4K
USDJPY -8.3K
EURUSD -1.7K
GBPJPY 19K
XAGUSD 13K
EURGBP -2.7K
SP500 6.2K
NDX -4.2K
CADJPY -2.8K
USDCHF -1.6K
GBPUSD 3.6K
EURJPY 16K
GBPNZD 341
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.8K
CHFJPY -4.6K
USDJPY -3.3K
EURUSD 365
GBPJPY 7.8K
XAGUSD 7.2K
EURGBP -860
SP500 6.2K
NDX -6.6K
CADJPY -4.1K
USDCHF -872
GBPUSD 1.5K
EURJPY 8.3K
GBPNZD 410
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 005.64 USD
En kötü işlem: -3 583 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +3 836.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -11 901.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.04 00:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.02% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Systems420
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
130K
USD
28
99%
857
47%
100%
1.10
34.19
USD
34%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.