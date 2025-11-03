- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 236
盈利交易:
594 (48.05%)
亏损交易:
642 (51.94%)
最好交易:
7 005.64 USD
最差交易:
-4 228.22 USD
毛利:
466 245.41 USD (424 699 pips)
毛利亏损:
-400 363.88 USD (403 597 pips)
最大连续赢利:
11 (3 836.27 USD)
最大连续盈利:
14 114.05 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
91.55%
最大入金加载:
97.79%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.77
长期交易:
881 (71.28%)
短期交易:
355 (28.72%)
利润因子:
1.16
预期回报:
53.30 USD
平均利润:
784.92 USD
平均损失:
-623.62 USD
最大连续失误:
10 (-11 901.41 USD)
最大连续亏损:
-11 901.41 USD (10)
每月增长:
5.10%
年度预测:
61.87%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
28 785.59 USD
最大值:
37 214.07 USD (34.32%)
相对跌幅:
结余:
34.32% (37 214.07 USD)
净值:
5.59% (7 210.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|CHFJPY
|152
|USDJPY
|142
|XAGUSD
|117
|GBPJPY
|106
|EURUSD
|99
|SP500
|74
|NDX
|52
|EURGBP
|44
|GBPUSD
|40
|CADJPY
|36
|EURJPY
|26
|USDCHF
|22
|GBPNZD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|12K
|CHFJPY
|-2.3K
|USDJPY
|-10K
|XAGUSD
|19K
|GBPJPY
|30K
|EURUSD
|-1.6K
|SP500
|3.8K
|NDX
|-7.8K
|EURGBP
|-4.6K
|GBPUSD
|11K
|CADJPY
|-2.3K
|EURJPY
|23K
|USDCHF
|-3.4K
|GBPNZD
|341
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|CHFJPY
|307
|USDJPY
|-5.7K
|XAGUSD
|9.4K
|GBPJPY
|16K
|EURUSD
|-315
|SP500
|6.3K
|NDX
|-27K
|EURGBP
|-1.4K
|GBPUSD
|2.8K
|CADJPY
|-2.5K
|EURJPY
|8.9K
|USDCHF
|-2.3K
|GBPNZD
|410
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
