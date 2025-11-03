信号部分
Index420

Kevin Mauricio Hernandez Agredo
0条评论
可靠性
36
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 66%
Darwinex-Live-2
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 236
盈利交易:
594 (48.05%)
亏损交易:
642 (51.94%)
最好交易:
7 005.64 USD
最差交易:
-4 228.22 USD
毛利:
466 245.41 USD (424 699 pips)
毛利亏损:
-400 363.88 USD (403 597 pips)
最大连续赢利:
11 (3 836.27 USD)
最大连续盈利:
14 114.05 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
91.55%
最大入金加载:
97.79%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.77
长期交易:
881 (71.28%)
短期交易:
355 (28.72%)
利润因子:
1.16
预期回报:
53.30 USD
平均利润:
784.92 USD
平均损失:
-623.62 USD
最大连续失误:
10 (-11 901.41 USD)
最大连续亏损:
-11 901.41 USD (10)
每月增长:
5.10%
年度预测:
61.87%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
28 785.59 USD
最大值:
37 214.07 USD (34.32%)
相对跌幅:
结余:
34.32% (37 214.07 USD)
净值:
5.59% (7 210.38 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 323
CHFJPY 152
USDJPY 142
XAGUSD 117
GBPJPY 106
EURUSD 99
SP500 74
NDX 52
EURGBP 44
GBPUSD 40
CADJPY 36
EURJPY 26
USDCHF 22
GBPNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 12K
CHFJPY -2.3K
USDJPY -10K
XAGUSD 19K
GBPJPY 30K
EURUSD -1.6K
SP500 3.8K
NDX -7.8K
EURGBP -4.6K
GBPUSD 11K
CADJPY -2.3K
EURJPY 23K
USDCHF -3.4K
GBPNZD 341
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 16K
CHFJPY 307
USDJPY -5.7K
XAGUSD 9.4K
GBPJPY 16K
EURUSD -315
SP500 6.3K
NDX -27K
EURGBP -1.4K
GBPUSD 2.8K
CADJPY -2.5K
EURJPY 8.9K
USDCHF -2.3K
GBPNZD 410
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7 005.64 USD
最差交易: -4 228 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +3 836.27 USD
最大连续亏损: -11 901.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
2025.11.04 00:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.02% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
