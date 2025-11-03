- 자본
- 축소
트레이드:
1 291
이익 거래:
613 (47.48%)
손실 거래:
678 (52.52%)
최고의 거래:
7 005.64 USD
최악의 거래:
-4 228.22 USD
총 수익:
481 957.79 USD (439 309 pips)
총 손실:
-420 074.13 USD (420 760 pips)
연속 최대 이익:
11 (3 836.27 USD)
연속 최대 이익:
14 114.05 USD (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
92.55%
최대 입금량:
97.79%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.66
롱(주식매수):
921 (71.34%)
숏(주식차입매도):
370 (28.66%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
47.93 USD
평균 이익:
786.23 USD
평균 손실:
-619.58 USD
연속 최대 손실:
10 (-11 901.41 USD)
연속 최대 손실:
-11 901.41 USD (10)
월별 성장률:
-4.84%
연간 예측:
-58.73%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28 785.59 USD
최대한의:
37 214.07 USD (34.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.32% (37 214.07 USD)
자본금별:
5.59% (7 210.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|335
|CHFJPY
|158
|USDJPY
|146
|XAGUSD
|123
|GBPJPY
|111
|EURUSD
|102
|SP500
|78
|NDX
|57
|EURGBP
|44
|GBPUSD
|44
|CADJPY
|40
|EURJPY
|26
|USDCHF
|24
|GBPNZD
|3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|15K
|CHFJPY
|-4.6K
|USDJPY
|-10K
|XAGUSD
|16K
|GBPJPY
|29K
|EURUSD
|-2K
|SP500
|2.3K
|NDX
|-7.5K
|EURGBP
|-4.6K
|GBPUSD
|11K
|CADJPY
|-2.9K
|EURJPY
|23K
|USDCHF
|-2.2K
|GBPNZD
|341
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|18K
|CHFJPY
|-3.1K
|USDJPY
|-5.8K
|XAGUSD
|8.2K
|GBPJPY
|15K
|EURUSD
|-364
|SP500
|6K
|NDX
|-25K
|EURGBP
|-1.4K
|GBPUSD
|3.3K
|CADJPY
|-3.3K
|EURJPY
|8.9K
|USDCHF
|-1.5K
|GBPNZD
|410
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7 005.64 USD
최악의 거래: -4 228 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +3 836.27 USD
연속 최대 손실: -11 901.41 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
62%
0
0
USD
USD
162K
USD
USD
38
99%
1 291
47%
93%
1.14
47.93
USD
USD
34%
1:200