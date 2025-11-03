시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Index420
Kevin Mauricio Hernandez Agredo

Index420

Kevin Mauricio Hernandez Agredo
0 리뷰
안정성
38
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 62%
Darwinex-Live-2
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 291
이익 거래:
613 (47.48%)
손실 거래:
678 (52.52%)
최고의 거래:
7 005.64 USD
최악의 거래:
-4 228.22 USD
총 수익:
481 957.79 USD (439 309 pips)
총 손실:
-420 074.13 USD (420 760 pips)
연속 최대 이익:
11 (3 836.27 USD)
연속 최대 이익:
14 114.05 USD (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
92.55%
최대 입금량:
97.79%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.66
롱(주식매수):
921 (71.34%)
숏(주식차입매도):
370 (28.66%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
47.93 USD
평균 이익:
786.23 USD
평균 손실:
-619.58 USD
연속 최대 손실:
10 (-11 901.41 USD)
연속 최대 손실:
-11 901.41 USD (10)
월별 성장률:
-4.84%
연간 예측:
-58.73%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28 785.59 USD
최대한의:
37 214.07 USD (34.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.32% (37 214.07 USD)
자본금별:
5.59% (7 210.38 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 335
CHFJPY 158
USDJPY 146
XAGUSD 123
GBPJPY 111
EURUSD 102
SP500 78
NDX 57
EURGBP 44
GBPUSD 44
CADJPY 40
EURJPY 26
USDCHF 24
GBPNZD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 15K
CHFJPY -4.6K
USDJPY -10K
XAGUSD 16K
GBPJPY 29K
EURUSD -2K
SP500 2.3K
NDX -7.5K
EURGBP -4.6K
GBPUSD 11K
CADJPY -2.9K
EURJPY 23K
USDCHF -2.2K
GBPNZD 341
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 18K
CHFJPY -3.1K
USDJPY -5.8K
XAGUSD 8.2K
GBPJPY 15K
EURUSD -364
SP500 6K
NDX -25K
EURGBP -1.4K
GBPUSD 3.3K
CADJPY -3.3K
EURJPY 8.9K
USDCHF -1.5K
GBPNZD 410
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7 005.64 USD
최악의 거래: -4 228 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +3 836.27 USD
연속 최대 손실: -11 901.41 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
리뷰 없음
2025.11.04 00:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.02% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
