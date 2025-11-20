シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Zneel Trading
Victor Gustavo Perez Mayta

Zneel Trading

Victor Gustavo Perez Mayta
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 358%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
101
利益トレード:
56 (55.44%)
損失トレード:
45 (44.55%)
ベストトレード:
46.75 USD
最悪のトレード:
-28.33 USD
総利益:
638.43 USD (36 082 pips)
総損失:
-443.44 USD (20 707 pips)
最大連続の勝ち:
6 (28.91 USD)
最大連続利益:
116.19 USD (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
5.60%
最大入金額:
85.34%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.87
長いトレード:
61 (60.40%)
短いトレード:
40 (39.60%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
1.93 USD
平均利益:
11.40 USD
平均損失:
-9.85 USD
最大連続の負け:
5 (-55.54 USD)
最大連続損失:
-76.25 USD (3)
月間成長:
5.09%
年間予想:
61.72%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.82 USD
最大の:
104.20 USD (49.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.68% (104.20 USD)
エクイティによる:
2.23% (2.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
.USTECHCash 74
XAUUSD 20
.US500Cash 5
EURUSD 1
.US30Cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
.USTECHCash 156
XAUUSD 77
.US500Cash -33
EURUSD 0
.US30Cash -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
.USTECHCash 13K
XAUUSD 2.8K
.US500Cash -355
EURUSD 12
.US30Cash -222
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +46.75 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +28.91 USD
最大連続損失: -55.54 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
32 より多く...
レビューなし
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.89% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 13:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
