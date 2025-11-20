- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
101
利益トレード:
56 (55.44%)
損失トレード:
45 (44.55%)
ベストトレード:
46.75 USD
最悪のトレード:
-28.33 USD
総利益:
638.43 USD (36 082 pips)
総損失:
-443.44 USD (20 707 pips)
最大連続の勝ち:
6 (28.91 USD)
最大連続利益:
116.19 USD (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
5.60%
最大入金額:
85.34%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.87
長いトレード:
61 (60.40%)
短いトレード:
40 (39.60%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
1.93 USD
平均利益:
11.40 USD
平均損失:
-9.85 USD
最大連続の負け:
5 (-55.54 USD)
最大連続損失:
-76.25 USD (3)
月間成長:
5.09%
年間予想:
61.72%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.82 USD
最大の:
104.20 USD (49.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.68% (104.20 USD)
エクイティによる:
2.23% (2.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|74
|XAUUSD
|20
|.US500Cash
|5
|EURUSD
|1
|.US30Cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.USTECHCash
|156
|XAUUSD
|77
|.US500Cash
|-33
|EURUSD
|0
|.US30Cash
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.USTECHCash
|13K
|XAUUSD
|2.8K
|.US500Cash
|-355
|EURUSD
|12
|.US30Cash
|-222
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.75 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +28.91 USD
最大連続損失: -55.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
358%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
35
34%
101
55%
6%
1.43
1.93
USD
USD
50%
1:500