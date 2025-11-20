- 成长
交易:
101
盈利交易:
56 (55.44%)
亏损交易:
45 (44.55%)
最好交易:
46.75 USD
最差交易:
-28.33 USD
毛利:
638.43 USD (36 082 pips)
毛利亏损:
-443.44 USD (20 707 pips)
最大连续赢利:
6 (28.91 USD)
最大连续盈利:
116.19 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
5.60%
最大入金加载:
85.34%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.87
长期交易:
61 (60.40%)
短期交易:
40 (39.60%)
利润因子:
1.44
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
11.40 USD
平均损失:
-9.85 USD
最大连续失误:
5 (-55.54 USD)
最大连续亏损:
-76.25 USD (3)
每月增长:
5.09%
年度预测:
61.72%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
38.82 USD
最大值:
104.20 USD (49.68%)
相对跌幅:
结余:
49.68% (104.20 USD)
净值:
2.23% (2.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|74
|XAUUSD
|20
|.US500Cash
|5
|EURUSD
|1
|.US30Cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.USTECHCash
|156
|XAUUSD
|77
|.US500Cash
|-33
|EURUSD
|0
|.US30Cash
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.USTECHCash
|13K
|XAUUSD
|2.8K
|.US500Cash
|-355
|EURUSD
|12
|.US30Cash
|-222
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.75 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +28.91 USD
最大连续亏损: -55.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
