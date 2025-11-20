信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Zneel Trading
Victor Gustavo Perez Mayta

Zneel Trading

Victor Gustavo Perez Mayta
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 358%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
101
盈利交易:
56 (55.44%)
亏损交易:
45 (44.55%)
最好交易:
46.75 USD
最差交易:
-28.33 USD
毛利:
638.43 USD (36 082 pips)
毛利亏损:
-443.44 USD (20 707 pips)
最大连续赢利:
6 (28.91 USD)
最大连续盈利:
116.19 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
5.60%
最大入金加载:
85.34%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.87
长期交易:
61 (60.40%)
短期交易:
40 (39.60%)
利润因子:
1.44
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
11.40 USD
平均损失:
-9.85 USD
最大连续失误:
5 (-55.54 USD)
最大连续亏损:
-76.25 USD (3)
每月增长:
5.09%
年度预测:
61.72%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
38.82 USD
最大值:
104.20 USD (49.68%)
相对跌幅:
结余:
49.68% (104.20 USD)
净值:
2.23% (2.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
.USTECHCash 74
XAUUSD 20
.US500Cash 5
EURUSD 1
.US30Cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.USTECHCash 156
XAUUSD 77
.US500Cash -33
EURUSD 0
.US30Cash -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.USTECHCash 13K
XAUUSD 2.8K
.US500Cash -355
EURUSD 12
.US30Cash -222
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.75 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +28.91 USD
最大连续亏损: -55.54 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
32 更多...
没有评论
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.89% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 13:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载