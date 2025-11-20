SignauxSections
Victor Gustavo Perez Mayta

Zneel Trading

Victor Gustavo Perez Mayta
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 322%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
65
Bénéfice trades:
36 (55.38%)
Perte trades:
29 (44.62%)
Meilleure transaction:
46.75 USD
Pire transaction:
-28.33 USD
Bénéfice brut:
584.40 USD (32 836 pips)
Perte brute:
-398.48 USD (18 504 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (28.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
116.19 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
46.98%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.78
Longs trades:
36 (55.38%)
Courts trades:
29 (44.62%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
2.86 USD
Bénéfice moyen:
16.23 USD
Perte moyenne:
-13.74 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-55.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-76.25 USD (3)
Croissance mensuelle:
29.91%
Prévision annuelle:
362.86%
Algo trading:
7%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38.82 USD
Maximal:
104.20 USD (49.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.68% (104.20 USD)
Par fonds propres:
0.20% (0.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.USTECHCash 39
XAUUSD 20
.US500Cash 5
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.USTECHCash 142
XAUUSD 77
.US500Cash -33
EURUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.USTECHCash 12K
XAUUSD 2.8K
.US500Cash -355
EURUSD 12
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
RoboForex-Prime
4.40 × 10
Aucun avis
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.89% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 13:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
