Victor Gustavo Perez Mayta

Zneel Trading

Victor Gustavo Perez Mayta
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 358%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
101
Transacciones Rentables:
56 (55.44%)
Transacciones Irrentables:
45 (44.55%)
Mejor transacción:
46.75 USD
Peor transacción:
-28.33 USD
Beneficio Bruto:
638.43 USD (36 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-443.44 USD (20 707 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (28.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
116.19 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
5.60%
Carga máxima del depósito:
85.34%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.87
Transacciones Largas:
61 (60.40%)
Transacciones Cortas:
40 (39.60%)
Factor de Beneficio:
1.44
Beneficio Esperado:
1.93 USD
Beneficio medio:
11.40 USD
Pérdidas medias:
-9.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-55.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-76.25 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.09%
Pronóstico anual:
61.72%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.82 USD
Máxima:
104.20 USD (49.68%)
Reducción relativa:
De balance:
49.68% (104.20 USD)
De fondos:
2.23% (2.77 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.USTECHCash 74
XAUUSD 20
.US500Cash 5
EURUSD 1
.US30Cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.USTECHCash 156
XAUUSD 77
.US500Cash -33
EURUSD 0
.US30Cash -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.USTECHCash 13K
XAUUSD 2.8K
.US500Cash -355
EURUSD 12
.US30Cash -222
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +46.75 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +28.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -55.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
otros 32...
No hay comentarios
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.89% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 13:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
