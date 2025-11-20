SegnaliSezioni
Zneel Trading

0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 322%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
36 (55.38%)
Loss Trade:
29 (44.62%)
Best Trade:
46.75 USD
Worst Trade:
-28.33 USD
Profitto lordo:
584.40 USD (32 836 pips)
Perdita lorda:
-398.48 USD (18 504 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (28.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.19 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
46.98%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.78
Long Trade:
36 (55.38%)
Short Trade:
29 (44.62%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
16.23 USD
Perdita media:
-13.74 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-55.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.25 USD (3)
Crescita mensile:
29.91%
Previsione annuale:
362.86%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.82 USD
Massimale:
104.20 USD (49.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.68% (104.20 USD)
Per equità:
0.20% (0.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.USTECHCash 39
XAUUSD 20
.US500Cash 5
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.USTECHCash 142
XAUUSD 77
.US500Cash -33
EURUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.USTECHCash 12K
XAUUSD 2.8K
.US500Cash -355
EURUSD 12
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.75 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +28.91 USD
Massima perdita consecutiva: -55.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.89% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 13:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
