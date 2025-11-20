- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
36 (55.38%)
Loss Trade:
29 (44.62%)
Best Trade:
46.75 USD
Worst Trade:
-28.33 USD
Profitto lordo:
584.40 USD (32 836 pips)
Perdita lorda:
-398.48 USD (18 504 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (28.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.19 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
46.98%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.78
Long Trade:
36 (55.38%)
Short Trade:
29 (44.62%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
16.23 USD
Perdita media:
-13.74 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-55.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.25 USD (3)
Crescita mensile:
29.91%
Previsione annuale:
362.86%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.82 USD
Massimale:
104.20 USD (49.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.68% (104.20 USD)
Per equità:
0.20% (0.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|39
|XAUUSD
|20
|.US500Cash
|5
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.USTECHCash
|142
|XAUUSD
|77
|.US500Cash
|-33
|EURUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.USTECHCash
|12K
|XAUUSD
|2.8K
|.US500Cash
|-355
|EURUSD
|12
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.75 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +28.91 USD
Massima perdita consecutiva: -55.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
32 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni