Victor Gustavo Perez Mayta

Zneel Trading

Victor Gustavo Perez Mayta
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 358%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
101
Negociações com lucro:
56 (55.44%)
Negociações com perda:
45 (44.55%)
Melhor negociação:
46.75 USD
Pior negociação:
-28.33 USD
Lucro bruto:
638.43 USD (36 082 pips)
Perda bruta:
-443.44 USD (20 707 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (28.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
116.19 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
5.60%
Depósito máximo carregado:
85.34%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
61 (60.40%)
Negociações curtas:
40 (39.60%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
1.93 USD
Lucro médio:
11.40 USD
Perda média:
-9.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-55.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.25 USD (3)
Crescimento mensal:
5.09%
Previsão anual:
61.72%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.82 USD
Máximo:
104.20 USD (49.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.68% (104.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.23% (2.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.USTECHCash 74
XAUUSD 20
.US500Cash 5
EURUSD 1
.US30Cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.USTECHCash 156
XAUUSD 77
.US500Cash -33
EURUSD 0
.US30Cash -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.USTECHCash 13K
XAUUSD 2.8K
.US500Cash -355
EURUSD 12
.US30Cash -222
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.75 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +28.91 USD
Máxima perda consecutiva: -55.54 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
Sem comentários
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.89% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 13:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
