- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
101
Negociações com lucro:
56 (55.44%)
Negociações com perda:
45 (44.55%)
Melhor negociação:
46.75 USD
Pior negociação:
-28.33 USD
Lucro bruto:
638.43 USD (36 082 pips)
Perda bruta:
-443.44 USD (20 707 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (28.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
116.19 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
5.60%
Depósito máximo carregado:
85.34%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.87
Negociações longas:
61 (60.40%)
Negociações curtas:
40 (39.60%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
1.93 USD
Lucro médio:
11.40 USD
Perda média:
-9.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-55.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.25 USD (3)
Crescimento mensal:
5.09%
Previsão anual:
61.72%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.82 USD
Máximo:
104.20 USD (49.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.68% (104.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.23% (2.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|74
|XAUUSD
|20
|.US500Cash
|5
|EURUSD
|1
|.US30Cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.USTECHCash
|156
|XAUUSD
|77
|.US500Cash
|-33
|EURUSD
|0
|.US30Cash
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.USTECHCash
|13K
|XAUUSD
|2.8K
|.US500Cash
|-355
|EURUSD
|12
|.US30Cash
|-222
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.75 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +28.91 USD
Máxima perda consecutiva: -55.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
358%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
35
34%
101
55%
6%
1.43
1.93
USD
USD
50%
1:500