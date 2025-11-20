SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Zneel Trading
Victor Gustavo Perez Mayta

Zneel Trading

Victor Gustavo Perez Mayta
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 322%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
36 (55.38%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (44.62%)
En iyi işlem:
46.75 USD
En kötü işlem:
-28.33 USD
Brüt kâr:
584.40 USD (32 836 pips)
Brüt zarar:
-398.48 USD (18 504 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (28.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.19 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
46.98%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
36 (55.38%)
Satış işlemleri:
29 (44.62%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
2.86 USD
Ortalama kâr:
16.23 USD
Ortalama zarar:
-13.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-55.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.25 USD (3)
Aylık büyüme:
29.91%
Yıllık tahmin:
362.86%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.82 USD
Maksimum:
104.20 USD (49.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.68% (104.20 USD)
Varlığa göre:
0.20% (0.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.USTECHCash 39
XAUUSD 20
.US500Cash 5
EURUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.USTECHCash 142
XAUUSD 77
.US500Cash -33
EURUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.USTECHCash 12K
XAUUSD 2.8K
.US500Cash -355
EURUSD 12
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.75 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +28.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
RoboForex-Prime
4.40 × 10
32 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.89% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 13:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
