İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
36 (55.38%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (44.62%)
En iyi işlem:
46.75 USD
En kötü işlem:
-28.33 USD
Brüt kâr:
584.40 USD (32 836 pips)
Brüt zarar:
-398.48 USD (18 504 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (28.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.19 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
46.98%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
36 (55.38%)
Satış işlemleri:
29 (44.62%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
2.86 USD
Ortalama kâr:
16.23 USD
Ortalama zarar:
-13.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-55.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.25 USD (3)
Aylık büyüme:
29.91%
Yıllık tahmin:
362.86%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.82 USD
Maksimum:
104.20 USD (49.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.68% (104.20 USD)
Varlığa göre:
0.20% (0.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|39
|XAUUSD
|20
|.US500Cash
|5
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.USTECHCash
|142
|XAUUSD
|77
|.US500Cash
|-33
|EURUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.USTECHCash
|12K
|XAUUSD
|2.8K
|.US500Cash
|-355
|EURUSD
|12
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.75 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +28.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
