- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
56 (55.44%)
Убыточных трейдов:
45 (44.55%)
Лучший трейд:
46.75 USD
Худший трейд:
-28.33 USD
Общая прибыль:
638.43 USD (36 082 pips)
Общий убыток:
-443.44 USD (20 707 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (28.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
116.19 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
5.60%
Макс. загрузка депозита:
85.34%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
61 (60.40%)
Коротких трейдов:
40 (39.60%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
1.93 USD
Средняя прибыль:
11.40 USD
Средний убыток:
-9.85 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-55.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.25 USD (3)
Прирост в месяц:
5.09%
Годовой прогноз:
61.72%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.82 USD
Максимальная:
104.20 USD (49.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.68% (104.20 USD)
По эквити:
2.23% (2.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|74
|XAUUSD
|20
|.US500Cash
|5
|EURUSD
|1
|.US30Cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.USTECHCash
|156
|XAUUSD
|77
|.US500Cash
|-33
|EURUSD
|0
|.US30Cash
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.USTECHCash
|13K
|XAUUSD
|2.8K
|.US500Cash
|-355
|EURUSD
|12
|.US30Cash
|-222
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.75 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +28.91 USD
Макс. убыток в серии: -55.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
еще 32...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
358%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
35
34%
101
55%
6%
1.43
1.93
USD
USD
50%
1:500