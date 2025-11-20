- 자본
- 축소
트레이드:
102
이익 거래:
56 (54.90%)
손실 거래:
46 (45.10%)
최고의 거래:
46.75 USD
최악의 거래:
-28.33 USD
총 수익:
638.43 USD (36 082 pips)
총 손실:
-446.77 USD (21 022 pips)
연속 최대 이익:
6 (28.91 USD)
연속 최대 이익:
116.19 USD (4)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
3.07%
최대 입금량:
85.34%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.84
롱(주식매수):
62 (60.78%)
숏(주식차입매도):
40 (39.22%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
1.88 USD
평균 이익:
11.40 USD
평균 손실:
-9.71 USD
연속 최대 손실:
5 (-55.54 USD)
연속 최대 손실:
-76.25 USD (3)
월별 성장률:
1.73%
연간 예측:
20.99%
Algo 트레이딩:
35%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
38.82 USD
최대한의:
104.20 USD (49.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.68% (104.20 USD)
자본금별:
2.23% (2.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|74
|XAUUSD
|21
|.US500Cash
|5
|EURUSD
|1
|.US30Cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|.USTECHCash
|156
|XAUUSD
|73
|.US500Cash
|-33
|EURUSD
|0
|.US30Cash
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|.USTECHCash
|13K
|XAUUSD
|2.5K
|.US500Cash
|-355
|EURUSD
|12
|.US30Cash
|-222
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.75 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +28.91 USD
연속 최대 손실: -55.54 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
345%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
37
35%
102
54%
3%
1.42
1.88
USD
USD
50%
1:500