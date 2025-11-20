SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Zneel Trading
Victor Gustavo Perez Mayta

Zneel Trading

Victor Gustavo Perez Mayta
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 358%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
101
Gewinntrades:
56 (55.44%)
Verlusttrades:
45 (44.55%)
Bester Trade:
46.75 USD
Schlechtester Trade:
-28.33 USD
Bruttoprofit:
638.43 USD (36 082 pips)
Bruttoverlust:
-443.44 USD (20 707 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (28.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
116.19 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
5.60%
Max deposit load:
85.34%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.87
Long-Positionen:
61 (60.40%)
Short-Positionen:
40 (39.60%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
1.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-55.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-76.25 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.09%
Jahresprognose:
61.72%
Algo-Trading:
34%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.82 USD
Maximaler:
104.20 USD (49.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.68% (104.20 USD)
Kapital:
2.23% (2.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
.USTECHCash 74
XAUUSD 20
.US500Cash 5
EURUSD 1
.US30Cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
.USTECHCash 156
XAUUSD 77
.US500Cash -33
EURUSD 0
.US30Cash -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
.USTECHCash 13K
XAUUSD 2.8K
.US500Cash -355
EURUSD 12
.US30Cash -222
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.75 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -55.54 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
noch 32 ...
Keine Bewertungen
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.89% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 13:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
