Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
27 740
利益トレード:
19 487 (70.24%)
損失トレード:
8 253 (29.75%)
ベストトレード:
6 560.40 USD
最悪のトレード:
-988.08 USD
総利益:
234 082.82 USD (66 287 767 pips)
総損失:
-125 113.49 USD (91 357 252 pips)
最大連続の勝ち:
209 (8 814.40 USD)
最大連続利益:
13 222.31 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
98.98%
最大入金額:
58.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1402
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
16.32
長いトレード:
13 960 (50.32%)
短いトレード:
13 780 (49.68%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
3.93 USD
平均利益:
12.01 USD
平均損失:
-15.16 USD
最大連続の負け:
18 (-6 025.18 USD)
最大連続損失:
-6 675.93 USD (17)
月間成長:
32.97%
年間予想:
400.02%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 675.93 USD (11.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.64% (4 358.64 USD)
エクイティによる:
52.53% (45 729.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7894
|GBPJPY
|3706
|XAUAUD
|3457
|EURJPY
|3010
|USDJPY
|3003
|GBPUSD
|2347
|BTCUSD
|2114
|EURUSD
|856
|GBPAUD
|392
|USDCHF
|219
|AUDUSD
|191
|AUDCAD
|163
|SGDJPY
|158
|EURGBP
|133
|AUDJPY
|69
|EURCHF
|28
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|37K
|GBPJPY
|7.9K
|XAUAUD
|23K
|EURJPY
|4.9K
|USDJPY
|4.5K
|GBPUSD
|10K
|BTCUSD
|8.7K
|EURUSD
|9.7K
|GBPAUD
|1.5K
|USDCHF
|303
|AUDUSD
|263
|AUDCAD
|183
|SGDJPY
|576
|EURGBP
|474
|AUDJPY
|61
|EURCHF
|147
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-302K
|GBPJPY
|-22K
|XAUAUD
|-481K
|EURJPY
|21K
|USDJPY
|-13K
|GBPUSD
|-50K
|BTCUSD
|-24M
|EURUSD
|55K
|GBPAUD
|-94K
|USDCHF
|-240
|AUDUSD
|4.9K
|AUDCAD
|2K
|SGDJPY
|-11K
|EURGBP
|-2.1K
|AUDJPY
|-313
|EURCHF
|-2.3K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6 560.40 USD
最悪のトレード: -988 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +8 814.40 USD
最大連続損失: -6 025.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
FusionMarkets-Live 2
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1741
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
AFSID Global Investment – Verified Real Signal
AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.
Key Features:
- Real account with verified performance
- No martingale, no grid
- Moderate risk, controlled drawdown
- Suitable for long-term investors
- Precise execution with active SL/TP
Recommended Setup:
- Minimum balance: $1000
- Leverage: 1:500
- Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
- Account type: Standart, Preferably swap-free
Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.
