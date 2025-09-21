シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AFSID Pro Global Investment 1
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 1

Revano Azka Akhmad
レビュー0件
信頼性
60週間
0 / 0 USD
月額  299  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 793%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
27 740
利益トレード:
19 487 (70.24%)
損失トレード:
8 253 (29.75%)
ベストトレード:
6 560.40 USD
最悪のトレード:
-988.08 USD
総利益:
234 082.82 USD (66 287 767 pips)
総損失:
-125 113.49 USD (91 357 252 pips)
最大連続の勝ち:
209 (8 814.40 USD)
最大連続利益:
13 222.31 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
98.98%
最大入金額:
58.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1402
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
16.32
長いトレード:
13 960 (50.32%)
短いトレード:
13 780 (49.68%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
3.93 USD
平均利益:
12.01 USD
平均損失:
-15.16 USD
最大連続の負け:
18 (-6 025.18 USD)
最大連続損失:
-6 675.93 USD (17)
月間成長:
32.97%
年間予想:
400.02%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 675.93 USD (11.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.64% (4 358.64 USD)
エクイティによる:
52.53% (45 729.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 7894
GBPJPY 3706
XAUAUD 3457
EURJPY 3010
USDJPY 3003
GBPUSD 2347
BTCUSD 2114
EURUSD 856
GBPAUD 392
USDCHF 219
AUDUSD 191
AUDCAD 163
SGDJPY 158
EURGBP 133
AUDJPY 69
EURCHF 28
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 37K
GBPJPY 7.9K
XAUAUD 23K
EURJPY 4.9K
USDJPY 4.5K
GBPUSD 10K
BTCUSD 8.7K
EURUSD 9.7K
GBPAUD 1.5K
USDCHF 303
AUDUSD 263
AUDCAD 183
SGDJPY 576
EURGBP 474
AUDJPY 61
EURCHF 147
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -302K
GBPJPY -22K
XAUAUD -481K
EURJPY 21K
USDJPY -13K
GBPUSD -50K
BTCUSD -24M
EURUSD 55K
GBPAUD -94K
USDCHF -240
AUDUSD 4.9K
AUDCAD 2K
SGDJPY -11K
EURGBP -2.1K
AUDJPY -313
EURCHF -2.3K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 560.40 USD
最悪のトレード: -988 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +8 814.40 USD
最大連続損失: -6 025.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
FusionMarkets-Live 2
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
26 より多く...
AFSID Global Investment – Verified Real Signal

AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.

Key Features:

  • Real account with verified performance
  • No martingale, no grid
  • Moderate risk, controlled drawdown
  • Suitable for long-term investors
  • Precise execution with active SL/TP

Recommended Setup:

  • Minimum balance: $1000
  • Leverage: 1:500
  • Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
  • Account type: Standart, Preferably swap-free

Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.


レビューなし
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください