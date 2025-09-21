시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / AFSID Pro Global Investment 1
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 1

Revano Azka Akhmad
0 리뷰
안정성
61
0 / 0 USD
월별 299 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 863%
Headway-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
30 507
이익 거래:
21 385 (70.09%)
손실 거래:
9 122 (29.90%)
최고의 거래:
6 560.40 USD
최악의 거래:
-988.08 USD
총 수익:
254 744.87 USD (66 685 185 pips)
총 손실:
-137 859.40 USD (91 908 184 pips)
연속 최대 이익:
209 (8 814.40 USD)
연속 최대 이익:
13 222.31 USD (7)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
98.98%
최대 입금량:
58.87%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
1449
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
17.51
롱(주식매수):
14 967 (49.06%)
숏(주식차입매도):
15 540 (50.94%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
3.83 USD
평균 이익:
11.91 USD
평균 손실:
-15.11 USD
연속 최대 손실:
25 (-5 013.72 USD)
연속 최대 손실:
-6 675.93 USD (17)
월별 성장률:
26.11%
연간 예측:
316.79%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6 675.93 USD (11.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.64% (4 358.64 USD)
자본금별:
52.53% (45 729.79 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 9166
GBPJPY 3893
XAUAUD 3804
USDJPY 3267
EURJPY 3249
GBPUSD 2562
BTCUSD 2114
EURUSD 988
GBPAUD 392
USDCHF 260
AUDUSD 191
AUDCAD 163
SGDJPY 158
EURGBP 133
AUDJPY 115
EURCHF 28
NZDJPY 24
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 41K
GBPJPY 8.8K
XAUAUD 25K
USDJPY 4.7K
EURJPY 5.1K
GBPUSD 10K
BTCUSD 8.7K
EURUSD 9.9K
GBPAUD 1.5K
USDCHF 331
AUDUSD 263
AUDCAD 183
SGDJPY 576
EURGBP 474
AUDJPY 120
EURCHF 147
NZDJPY 20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -340K
GBPJPY -26K
XAUAUD -591K
USDJPY -12K
EURJPY 25K
GBPUSD -58K
BTCUSD -24M
EURUSD 56K
GBPAUD -94K
USDCHF -244
AUDUSD 4.9K
AUDCAD 2K
SGDJPY -11K
EURGBP -2.1K
AUDJPY -46
EURCHF -2.3K
NZDJPY 74
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6 560.40 USD
최악의 거래: -988 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +8 814.40 USD
연속 최대 손실: -5 013.72 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 6
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.06 × 1849
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
27 더...
AFSID Global Investment – Verified Real Signal

AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.

Key Features:

  • Real account with verified performance
  • No martingale, no grid
  • Moderate risk, controlled drawdown
  • Suitable for long-term investors
  • Precise execution with active SL/TP

Recommended Setup:

  • Minimum balance: $1000
  • Leverage: 1:500
  • Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
  • Account type: Standart, Preferably swap-free

Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.


리뷰 없음
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AFSID Pro Global Investment 1
월별 299 USD
863%
0
0
USD
108K
USD
61
99%
30 507
70%
99%
1.84
3.83
USD
53%
1:500
