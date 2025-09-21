- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
30 507
이익 거래:
21 385 (70.09%)
손실 거래:
9 122 (29.90%)
최고의 거래:
6 560.40 USD
최악의 거래:
-988.08 USD
총 수익:
254 744.87 USD (66 685 185 pips)
총 손실:
-137 859.40 USD (91 908 184 pips)
연속 최대 이익:
209 (8 814.40 USD)
연속 최대 이익:
13 222.31 USD (7)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
98.98%
최대 입금량:
58.87%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
1449
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
17.51
롱(주식매수):
14 967 (49.06%)
숏(주식차입매도):
15 540 (50.94%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
3.83 USD
평균 이익:
11.91 USD
평균 손실:
-15.11 USD
연속 최대 손실:
25 (-5 013.72 USD)
연속 최대 손실:
-6 675.93 USD (17)
월별 성장률:
26.11%
연간 예측:
316.79%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6 675.93 USD (11.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.64% (4 358.64 USD)
자본금별:
52.53% (45 729.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9166
|GBPJPY
|3893
|XAUAUD
|3804
|USDJPY
|3267
|EURJPY
|3249
|GBPUSD
|2562
|BTCUSD
|2114
|EURUSD
|988
|GBPAUD
|392
|USDCHF
|260
|AUDUSD
|191
|AUDCAD
|163
|SGDJPY
|158
|EURGBP
|133
|AUDJPY
|115
|EURCHF
|28
|NZDJPY
|24
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|41K
|GBPJPY
|8.8K
|XAUAUD
|25K
|USDJPY
|4.7K
|EURJPY
|5.1K
|GBPUSD
|10K
|BTCUSD
|8.7K
|EURUSD
|9.9K
|GBPAUD
|1.5K
|USDCHF
|331
|AUDUSD
|263
|AUDCAD
|183
|SGDJPY
|576
|EURGBP
|474
|AUDJPY
|120
|EURCHF
|147
|NZDJPY
|20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-340K
|GBPJPY
|-26K
|XAUAUD
|-591K
|USDJPY
|-12K
|EURJPY
|25K
|GBPUSD
|-58K
|BTCUSD
|-24M
|EURUSD
|56K
|GBPAUD
|-94K
|USDCHF
|-244
|AUDUSD
|4.9K
|AUDCAD
|2K
|SGDJPY
|-11K
|EURGBP
|-2.1K
|AUDJPY
|-46
|EURCHF
|-2.3K
|NZDJPY
|74
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 6
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.06 × 1849
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
AFSID Global Investment – Verified Real Signal
AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.
Key Features:
- Real account with verified performance
- No martingale, no grid
- Moderate risk, controlled drawdown
- Suitable for long-term investors
- Precise execution with active SL/TP
Recommended Setup:
- Minimum balance: $1000
- Leverage: 1:500
- Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
- Account type: Standart, Preferably swap-free
Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.
