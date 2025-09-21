SeñalesSecciones
AFSID Pro Global Investment 1
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 1

Revano Azka Akhmad
0 comentarios
Fiabilidad
60 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 793%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
27 740
Transacciones Rentables:
19 487 (70.24%)
Transacciones Irrentables:
8 253 (29.75%)
Mejor transacción:
6 560.40 USD
Peor transacción:
-988.08 USD
Beneficio Bruto:
234 082.82 USD (66 287 767 pips)
Pérdidas Brutas:
-125 113.49 USD (91 357 252 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
209 (8 814.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 222.31 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
98.98%
Carga máxima del depósito:
58.87%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
1402
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
16.32
Transacciones Largas:
13 960 (50.32%)
Transacciones Cortas:
13 780 (49.68%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
3.93 USD
Beneficio medio:
12.01 USD
Pérdidas medias:
-15.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-6 025.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 675.93 USD (17)
Crecimiento al mes:
33.75%
Pronóstico anual:
409.51%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6 675.93 USD (11.05%)
Reducción relativa:
De balance:
25.64% (4 358.64 USD)
De fondos:
52.53% (45 729.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 7894
GBPJPY 3706
XAUAUD 3457
EURJPY 3010
USDJPY 3003
GBPUSD 2347
BTCUSD 2114
EURUSD 856
GBPAUD 392
USDCHF 219
AUDUSD 191
AUDCAD 163
SGDJPY 158
EURGBP 133
AUDJPY 69
EURCHF 28
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 37K
GBPJPY 7.9K
XAUAUD 23K
EURJPY 4.9K
USDJPY 4.5K
GBPUSD 10K
BTCUSD 8.7K
EURUSD 9.7K
GBPAUD 1.5K
USDCHF 303
AUDUSD 263
AUDCAD 183
SGDJPY 576
EURGBP 474
AUDJPY 61
EURCHF 147
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -302K
GBPJPY -22K
XAUAUD -481K
EURJPY 21K
USDJPY -13K
GBPUSD -50K
BTCUSD -24M
EURUSD 55K
GBPAUD -94K
USDCHF -240
AUDUSD 4.9K
AUDCAD 2K
SGDJPY -11K
EURGBP -2.1K
AUDJPY -313
EURCHF -2.3K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 560.40 USD
Peor transacción: -988 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +8 814.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 025.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
FusionMarkets-Live 2
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
otros 26...
AFSID Global Investment – Verified Real Signal

AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.

Key Features:

  • Real account with verified performance
  • No martingale, no grid
  • Moderate risk, controlled drawdown
  • Suitable for long-term investors
  • Precise execution with active SL/TP

Recommended Setup:

  • Minimum balance: $1000
  • Leverage: 1:500
  • Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
  • Account type: Standart, Preferably swap-free

Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.


No hay comentarios
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AFSID Pro Global Investment 1
299 USD al mes
793%
0
0
USD
105K
USD
60
99%
27 740
70%
99%
1.87
3.93
USD
53%
1:500
