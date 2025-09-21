СигналыРазделы
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 1

Revano Azka Akhmad
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 779%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27 371
Прибыльных трейдов:
19 242 (70.30%)
Убыточных трейдов:
8 129 (29.70%)
Лучший трейд:
6 560.40 USD
Худший трейд:
-988.08 USD
Общая прибыль:
230 086.12 USD (66 235 649 pips)
Общий убыток:
-122 717.60 USD (91 263 130 pips)
Макс. серия выигрышей:
209 (8 814.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 222.31 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
58.87%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
1737
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
16.08
Длинных трейдов:
13 681 (49.98%)
Коротких трейдов:
13 690 (50.02%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
3.92 USD
Средняя прибыль:
11.96 USD
Средний убыток:
-15.10 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-6 025.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 675.93 USD (17)
Прирост в месяц:
35.01%
Годовой прогноз:
425.04%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 675.93 USD (11.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.64% (4 358.64 USD)
По эквити:
52.53% (45 729.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 7764
GBPJPY 3676
XAUAUD 3391
EURJPY 2964
USDJPY 2955
GBPUSD 2317
BTCUSD 2114
EURUSD 837
GBPAUD 392
USDCHF 219
AUDUSD 191
AUDCAD 163
SGDJPY 158
EURGBP 133
AUDJPY 69
EURCHF 28
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 36K
GBPJPY 7.5K
XAUAUD 23K
EURJPY 4.7K
USDJPY 4.5K
GBPUSD 10K
BTCUSD 8.7K
EURUSD 9.7K
GBPAUD 1.5K
USDCHF 303
AUDUSD 263
AUDCAD 183
SGDJPY 576
EURGBP 474
AUDJPY 61
EURCHF 147
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -304K
GBPJPY -20K
XAUAUD -442K
EURJPY 24K
USDJPY -13K
GBPUSD -50K
BTCUSD -24M
EURUSD 55K
GBPAUD -94K
USDCHF -240
AUDUSD 4.9K
AUDCAD 2K
SGDJPY -11K
EURGBP -2.1K
AUDJPY -313
EURCHF -2.3K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 560.40 USD
Худший трейд: -988 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +8 814.40 USD
Макс. убыток в серии: -6 025.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
FusionMarkets-Live 2
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1721
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
еще 26...
AFSID Global Investment – Verified Real Signal

AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.

Key Features:

  • Real account with verified performance
  • No martingale, no grid
  • Moderate risk, controlled drawdown
  • Suitable for long-term investors
  • Precise execution with active SL/TP

Recommended Setup:

  • Minimum balance: $1000
  • Leverage: 1:500
  • Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
  • Account type: Standart, Preferably swap-free

Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.


2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AFSID Pro Global Investment 1
299 USD в месяц
779%
0
0
USD
104K
USD
59
99%
27 371
70%
99%
1.87
3.92
USD
53%
1:500
