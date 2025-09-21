- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
27 371
Прибыльных трейдов:
19 242 (70.30%)
Убыточных трейдов:
8 129 (29.70%)
Лучший трейд:
6 560.40 USD
Худший трейд:
-988.08 USD
Общая прибыль:
230 086.12 USD (66 235 649 pips)
Общий убыток:
-122 717.60 USD (91 263 130 pips)
Макс. серия выигрышей:
209 (8 814.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 222.31 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
58.87%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
1737
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
16.08
Длинных трейдов:
13 681 (49.98%)
Коротких трейдов:
13 690 (50.02%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
3.92 USD
Средняя прибыль:
11.96 USD
Средний убыток:
-15.10 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-6 025.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 675.93 USD (17)
Прирост в месяц:
35.01%
Годовой прогноз:
425.04%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 675.93 USD (11.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.64% (4 358.64 USD)
По эквити:
52.53% (45 729.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7764
|GBPJPY
|3676
|XAUAUD
|3391
|EURJPY
|2964
|USDJPY
|2955
|GBPUSD
|2317
|BTCUSD
|2114
|EURUSD
|837
|GBPAUD
|392
|USDCHF
|219
|AUDUSD
|191
|AUDCAD
|163
|SGDJPY
|158
|EURGBP
|133
|AUDJPY
|69
|EURCHF
|28
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|7.5K
|XAUAUD
|23K
|EURJPY
|4.7K
|USDJPY
|4.5K
|GBPUSD
|10K
|BTCUSD
|8.7K
|EURUSD
|9.7K
|GBPAUD
|1.5K
|USDCHF
|303
|AUDUSD
|263
|AUDCAD
|183
|SGDJPY
|576
|EURGBP
|474
|AUDJPY
|61
|EURCHF
|147
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-304K
|GBPJPY
|-20K
|XAUAUD
|-442K
|EURJPY
|24K
|USDJPY
|-13K
|GBPUSD
|-50K
|BTCUSD
|-24M
|EURUSD
|55K
|GBPAUD
|-94K
|USDCHF
|-240
|AUDUSD
|4.9K
|AUDCAD
|2K
|SGDJPY
|-11K
|EURGBP
|-2.1K
|AUDJPY
|-313
|EURCHF
|-2.3K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 560.40 USD
Худший трейд: -988 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +8 814.40 USD
Макс. убыток в серии: -6 025.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
FusionMarkets-Live 2
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1721
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
AFSID Global Investment – Verified Real Signal
AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.
Key Features:
- Real account with verified performance
- No martingale, no grid
- Moderate risk, controlled drawdown
- Suitable for long-term investors
- Precise execution with active SL/TP
Recommended Setup:
- Minimum balance: $1000
- Leverage: 1:500
- Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
- Account type: Standart, Preferably swap-free
Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
299 USD в месяц
779%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
59
99%
27 371
70%
99%
1.87
3.92
USD
USD
53%
1:500